国会では27日から来年度予算案の実質審議が始まりました。高市首相は、消費税率を引き下げるための法案を秋の臨時国会に提出したいとの考えを示しました。

中道改革連合 小川代表

「国民生活が逼迫（ひっぱく）している、あるいは物価高に苦しんでいるというのは緊急喫緊の課題ですよね。直ちに法律出していただきたいという気持ちもあるんですよ」

高市首相

「この夏までにもし意見がまとまったら、できたら臨時国会早めに法案を提出させていただきたい」

消費減税に向けては超党派の「社会保障国民会議」で制度設計の議論が始まっていて、高市首相としては夏までに意見がまとまれば関連法案を秋の臨時国会に提出し、減税を速やかに実施したい意向です。

また中道改革連合の小川代表は、この国民会議について「消費減税と給付付き税額控除を切り分けるならば、会議への参加についてこの場で前向きに表明することも可能」と迫りました。

これに対し高市首相は、給付付き税額控除の議論だけに加わる形でもかまわないとして、改めて会議への参加を呼びかけました。高市首相はさらに、参議院の立憲民主党・公明党にも参加を呼びかける考えを示しました。

また、消費税減税の実施時期について、「議論の結果、2026年度中になることも可能性としては否定しない」と述べました。