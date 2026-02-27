　本日の日経平均株価は、朝安も売り一巡後は押し目買いが優勢となり、前日比96円高の5万8850円と4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は155社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想と配当予想を上方修正したライト工業 <1926> [東証Ｐ]、SMBC日興証券が投資判断を「2→1」に格上げした森永乳業 <2264> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正したたけびし <7510> [東証Ｐ]など。そのほか、穴吹興産 <8928> [東証Ｓ]は9日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1436> グリーンエナ　東Ｇ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1770> 藤田エンジ　　東Ｓ　建設業
<1799> 第一建設　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業

<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業
<1930> 北陸電工　　　東Ｐ　建設業
<1934> ユアテック　　東Ｐ　建設業
<1939> 四電工　　　　東Ｐ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業

<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1967> ヤマト　　　　東Ｓ　建設業
<1968> 太平電　　　　東Ｐ　建設業
<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2153> Ｅ・ＪＨＤ　　東Ｐ　サービス業
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<2469> ヒビノ　　　　東Ｓ　サービス業
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業

<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2734> サーラ　　　　東Ｐ　小売業
<2751> テンポスＨＤ　東Ｓ　卸売業
<2875> 東洋水　　　　東Ｐ　食料品
<2975> スターマイカ　東Ｐ　不動産業
<3036> アルコニクス　東Ｐ　卸売業
<3168> ＭＥＲＦ　　　東Ｓ　卸売業
<3186> ネクステージ　東Ｐ　小売業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3321> ミタチ産業　　東Ｓ　卸売業

<3393> スタティアＨ　東Ｐ　卸売業
<3407> 旭化成　　　　東Ｐ　化学
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3482> ロードスター　東Ｐ　不動産業
<3489> フェイスＮＷ　東Ｓ　不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業
<3723> ファルコム　　東Ｇ　情報・通信業
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4091> 日本酸素ＨＤ　東Ｐ　化学

<4094> 日化産　　　　東Ｓ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学
<4231> タイガポリ　　東Ｓ　化学
<4272> 日化薬　　　　東Ｐ　化学
<4275> カーリット　　東Ｐ　化学
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業
<4503> アステラス　　東Ｐ　医薬品
<4547> キッセイ　　　東Ｐ　医薬品
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品

<4992> 北興化　　　　東Ｓ　化学
<5071> ヴィス　　　　東Ｓ　サービス業
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5184> ニチリン　　　東Ｓ　ゴム製品
<5333> ガイシ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5368> 日本インシュ　東Ｓ　ガラス土石製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5482> 愛知鋼　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属

<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<5869> 早稲田学習研　東Ｓ　サービス業
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6085> アーキテクツ　東Ｇ　サービス業
<6113> アマダ　　　　東Ｐ　機械
<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械
<6209> リケンＮＰＲ　東Ｐ　機械
<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械

<6305> 日立建機　　　東Ｐ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6328> 荏原実業　　　東Ｐ　機械
<6333> 帝国電　　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6402> 兼松エンジ　　東Ｓ　機械
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6651> 日東工　　　　東Ｐ　電気機器

<6744> 能美防災　　　東Ｐ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6912> 菊水ＨＤ　　　東Ｓ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6960> フクダ電　　　東Ｓ　電気機器
<7235> 東ラヂ　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器

<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7459> メディパル　　東Ｐ　卸売業
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7504> 高速　　　　　東Ｐ　卸売業
<7510> たけびし　　　東Ｐ　卸売業
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業

<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7781> 平山　　　　　東Ｓ　精密機器
<7911> ＴＯＰＰＡＮ　東Ｐ　その他製品
<7912> 大日印　　　　東Ｐ　その他製品
<7917> ＺＡＣＲＯＳ　東Ｐ　化学
<7970> 信越ポリ　　　東Ｐ　化学
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<7994> オカムラ　　　東Ｐ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業

<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8052> 椿本興　　　　東Ｐ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8066> 三谷商　　　　東Ｓ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業
<8097> 三愛オブリ　　東Ｐ　卸売業
<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業

<8157> 都築電　　　　東Ｐ　情報・通信業
<8174> 日ガス　　　　東Ｐ　小売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8566> リコーリース　東Ｐ　その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　東Ｐ　保険業
<8747> 豊トラスティ　東Ｓ　証券商品先物
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業

<8928> 穴吹興産　　　東Ｓ　不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業
<9301> 三菱倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9368> キムラユニテ　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9543> 静ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9551> メタウォータ　東Ｐ　電気・ガス業
<9622> スペース　　　東Ｐ　サービス業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業

<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業
<9882> イエロハット　東Ｐ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9960> 東テク　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース