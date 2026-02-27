本日の【上場来高値更新】 ライト、森永乳など155銘柄
本日の日経平均株価は、朝安も売り一巡後は押し目買いが優勢となり、前日比96円高の5万8850円と4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は155社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想と配当予想を上方修正したライト工業 <1926> [東証Ｐ]、SMBC日興証券が投資判断を「2→1」に格上げした森永乳業 <2264> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正したたけびし <7510> [東証Ｐ]など。そのほか、穴吹興産 <8928> [東証Ｓ]は9日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1770> 藤田エンジ 東Ｓ 建設業
<1799> 第一建設 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1835> 東鉄工 東Ｐ 建設業
<1871> ピーエス 東Ｐ 建設業
<1882> 東亜道 東Ｐ 建設業
<1926> ライト 東Ｐ 建設業
<1930> 北陸電工 東Ｐ 建設業
<1934> ユアテック 東Ｐ 建設業
<1939> 四電工 東Ｐ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1944> きんでん 東Ｐ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<1967> ヤマト 東Ｓ 建設業
<1968> 太平電 東Ｐ 建設業
<1975> 朝日工 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2153> Ｅ・ＪＨＤ 東Ｐ サービス業
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<2469> ヒビノ 東Ｓ サービス業
<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<2734> サーラ 東Ｐ 小売業
<2751> テンポスＨＤ 東Ｓ 卸売業
<2875> 東洋水 東Ｐ 食料品
<2975> スターマイカ 東Ｐ 不動産業
<3036> アルコニクス 東Ｐ 卸売業
<3168> ＭＥＲＦ 東Ｓ 卸売業
<3186> ネクステージ 東Ｐ 小売業
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3321> ミタチ産業 東Ｓ 卸売業
<3393> スタティアＨ 東Ｐ 卸売業
<3407> 旭化成 東Ｐ 化学
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3482> ロードスター 東Ｐ 不動産業
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ 不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<3723> ファルコム 東Ｇ 情報・通信業
<3941> レンゴー 東Ｐ パルプ・紙
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ 化学
<4094> 日化産 東Ｓ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学
<4231> タイガポリ 東Ｓ 化学
<4272> 日化薬 東Ｐ 化学
<4275> カーリット 東Ｐ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4503> アステラス 東Ｐ 医薬品
<4547> キッセイ 東Ｐ 医薬品
<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品
<4992> 北興化 東Ｓ 化学
<5071> ヴィス 東Ｓ サービス業
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5184> ニチリン 東Ｓ ゴム製品
<5333> ガイシ 東Ｐ ガラス土石製品
<5368> 日本インシュ 東Ｓ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5482> 愛知鋼 東Ｐ 鉄鋼
<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ 非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<5869> 早稲田学習研 東Ｓ サービス業
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6085> アーキテクツ 東Ｇ サービス業
<6113> アマダ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ 機械
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械
<6305> 日立建機 東Ｐ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6328> 荏原実業 東Ｐ 機械
<6333> 帝国電 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6402> 兼松エンジ 東Ｓ 機械
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6651> 日東工 東Ｐ 電気機器
<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<7235> 東ラヂ 東Ｓ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7459> メディパル 東Ｐ 卸売業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7504> 高速 東Ｐ 卸売業
<7510> たけびし 東Ｐ 卸売業
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7781> 平山 東Ｓ 精密機器
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 東Ｐ その他製品
<7912> 大日印 東Ｐ その他製品
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 東Ｐ 化学
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<7994> オカムラ 東Ｐ その他製品
<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業
<8052> 椿本興 東Ｐ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8066> 三谷商 東Ｓ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8097> 三愛オブリ 東Ｐ 卸売業
<8098> 稲畑産 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業
<8174> 日ガス 東Ｐ 小売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8566> リコーリース 東Ｐ その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8747> 豊トラスティ 東Ｓ 証券商品先物
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<8928> 穴吹興産 東Ｓ 不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<9301> 三菱倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9368> キムラユニテ 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9543> 静ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9551> メタウォータ 東Ｐ 電気・ガス業
<9622> スペース 東Ｐ サービス業
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業
<9837> モリト 東Ｐ 卸売業
<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9960> 東テク 東Ｐ 卸売業
