3月1日に任期満了を迎える大石知事の退任式が、27日に行われました。

1期4年での退任となり、感謝と悔しさ複雑な思いをにじませました。

4年間、県政のかじ取り役を担ってきた大石知事。

退任式では職員や県民に、感謝の言葉を述べました。

（大石知事）

「この4年間、温かいご理解 ご支援を賜り、県政を支えてくれた県職員や県議会の皆さま、何よりも県民の皆様、すべての皆さま方に心から感謝」

4年前のコロナ禍のさなか「保守分裂」となった県知事選挙で、初当選を果たした大石知事。

（大石知事）

「バンザイ」

次点の現職との差は、わずか “541票”。

史上まれな大接戦を制し、当時「全国最年少」の知事として誕生しました。

（大石知事）

「世代交代、長崎県の未来を一緒に作ろうと共感してくださった、皆さまの勝利」

医師の経験や若さを強みに、さまざまな県政課題と向き合った大石知事。

公約に掲げた高校生世代の医療費助成制度を、就任2年目に創設しました。

また 地場企業と連携した企業誘致、スタートアップ支援のほか、長崎⇔釜山便といった国際航空路線の拡充。

さらに、国家戦略特区の指定を受けたドローンの活用事業などに積極的に取り組みました。

一方で、課題の解決に向けては順風満帆といかない場面も…。

2022年9月には、悲願の新幹線西九州ルートが開業。

その後も博多までのフル規格化を見据えて、国やJR九州、佐賀県とも話し合いを進めましたが、具体的な道筋は見通せないままです。

さらに2023年12月、県北振興の起爆剤と位置付けたカジノを含む統合型リゾート施設＝「IR」の整備計画が不認定に。

川棚町で進める石木ダム建設事業を巡っては、反対住民との面会を経ても溝が埋まることはなく、2023年2月に「強制収用した土地」での工事に着手。

抗議活動が続く中、完成年度を7年延期し、依然として不透明な状況が続きます。

任期の終盤には、県議会から自身の後援会の政治資金の取扱いを巡り、たびたび指摘を受けることに。

大石知事は「不正な金銭を受領したことは一切ない」と繰り返し説明し、対応に追われました。

（大石知事）

「4年前、私が初めての選挙に挑んだ時、県民の皆さまは変えてほしいと変化を求めていたように思う。

長崎県をどう変えていくべきか、現場はもちろん県職員、関係の皆さま方と真剣に議論して新しいことにチャレンジしようという姿勢で取り組んできた」

4年間をこう振り返った、大石知事。

今月8日投開票の知事選では、政党の推薦を受けず再選を目指しましたが、接戦の末に敗れました。

政治資金問題への対応で、やりたかった政策が進められなかったのではという記者からの問いに、こう答えました。

（大石知事）

「それよりも 前に進んでいることがマスクされた、十分伝わらなかったことは、ものすごく悔やんでいる」

そして 来月2日付けで、新知事に就任する平田 研氏に対しては…。

（大石知事）

「県民が期待したものを実現してほしい。こういう未来にしていくんだという思いを伝えているので、それについて一つひとつ実現していけば、きっと長崎県の皆さまが望むような未来になっていくと思う」

退庁式では、職員ら約400人が最後の見送りに…。

（大石知事）

「申し訳なさと感謝といろんな複雑な思いがあるけれども、この4年間、皆さんと一緒に県政の発展に力を尽くせたこと。

本当に僕は言葉では表せないが、本当にありがたく思っている。

これからも長崎の未来を、共に皆さんの手で県民とつくって下さい」

大きな拍手に包まれて、県庁をあとにしました。

NIBのスタジオにも度々、お越しいただきました。大石知事、4年間お疲れ様でした。

来月2日には、平田 研 新知事による新たな県政がスタートします。