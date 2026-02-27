美容外科医で「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「ダウンタウン」松本人志（62）を起用したCMを3月から放送すると告知したところ、さまざまな意見が寄せられている件について言及した。

23日、高須氏は「天才まっちゃん応援のキー局番組提供CMを作った。考査もクリアーした。オンエア日もきまっていた」と報告。しかし「いま謎のクレームでプロジェクトが止まっている」とし「高須クリニック提供のまっちゃん応援CM見たくはないか？ なう」と呼びかけていた。

そして25日になると「高須クリニック提供番組のまっちゃんのCMオンエアを阻んでいた諸問題クリアーなう。3月からオンエアします」と発表。「注意深いまっちゃんフアンだけがかっちゃんの企んだ素敵な仕掛けがみれます。見つけた人には良いことが起こります」といい、放送される時間帯については「全国ネットのゴールデンタイムです」とつづっていた。

この件についてさまざまな意見が寄せられたというが、高須氏は「松本人志は天才です。才能をさらに成長させる栄養は艱難辛苦です。火中の栗は美味しいです。僕は喜んで真っ先に手をだします」と意思を曲げなかった。