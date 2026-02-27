◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月27日 バンテリンD）

侍ジャパンの佐藤輝明内野手（26）が待望の“侍1号”を放った。中日との壮行試合に「4番・三塁」で出場し、日の丸のユニホームを身につけて自身初となる一発。今季から新設されたホームランテラスのはるか上をいく“テラス関係なし”の一発。本番にも大きな期待を抱かせた。

一振りで仕留めた。0―0の初回1死一、二塁、中日先発・柳の投じた膝元へのカットボールをすくい上げると、打球はあっという間に右翼席中段へと消えた。打球速度179.4キロ、29度の角度で上がった白球は131.4メートルと特大の弧を描いた。

特大の先制3ランに虎党も歓喜。Xでは「サトテル」「佐藤輝明」などがトレンド入り。「俺たちの佐藤輝明神」「佐藤輝明神」と称賛の投稿が相次いだ。

佐藤輝の放った一発は今季からバンテリンドームに新設されたホームランテラスのはるか上をいく文句なしの一発。これにもファンは「佐藤輝明さんのホームランテラス関係なし打法」と侍ジャパンでも躍動する虎の主砲に誇らしげだった。