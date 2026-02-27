人気ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」の誕生から３０年を迎えた２７日、よみうりランド（東京都稲城市、川崎市）で、夜空にポケモンを描くドローンショーが行われた。

ポケモンはゲームソフト「赤・緑」が１９９６年２月に発売されて以来、世界中で親しまれている。ショーはポケモン社（東京）がファンに感謝を伝えようと企画したもので、公式ユーチューブでも中継された。

ＬＥＤ（発光ダイオード）を搭載した１５００機のドローンが園の上空を１０分かけて舞い、３０年前のゲーム画面を音楽とともに再現。ポケモンが次々と夜空に現れ、「これからもせかいをつないでいきます」とのメッセージで終わると、来場者から拍手が起こった。

読売新聞もこの日、同ランド内にあるポケモンの屋外常設施設「ポケパーク カントー」で、ポケモン３０周年を伝える特別ＰＲ号外を配布した。施設でポケモンと写った自身の写真が表面を飾る特別仕様で、多くの人が笑顔で受け取った。

第１作からゲームを楽しんでいるという東京都目黒区の保育士男性（３４）は「保育園の子どもたちに自慢したい」と話していた。号外は３月１日まで配られる。