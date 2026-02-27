女優の中村ゆり（43）が27日、インスタグラムを更新。愛犬「天ちゃん」との別れを報告した。

中村は「どんなタイミングでお伝えしようか凄く迷って、メッセージなどでも、天ちゃんどうしてますか？元気ですか？といただくたびに、胸が痛かったのですが、、」と、インスタグラムにたびたび登場してファンにもよく知られた天ちゃんについて切り出し、「一年前の今日、天ちゃんは虹の橋を渡りました」と明かした。

「持病が悪化して、天ちゃんは頑張って頑張って治療に励みましたが、最期は家族皆んながお家に揃う中、お空にいきました」と経緯を説明。「どう言葉にしてお伝えして良いのか…伝えるまでに時間がかかったこと、ごめんなさい」と報告が遅れたことを詫び、「日々天ちゃんがいない喪失感を、少しずつ時間薬が癒してくれると願う気持ちと、癒されたくない、忘れたくない、と矛盾した気持ちを抱えて。一緒に過ごせたとてつもなく幸せで宝物の時間を、家族だけで大切に噛み締めたい気持ちでもありました」と心境をつづった。

続けて「本当に長い間、沢山の方に優しい、嬉しい言葉をいっぱいいっぱいかけていただき、天ちゃんは最高に幸せな選ばれし漢！スーパースターわんこちゃん（親バカ）です！！」としみじみ。「大好きな我が家の自慢の天ちゃんを愛してくださって本当にありがとうございます。皆さんからの天ちゃんへのコメントを読むのが本当に私も楽しみで幸せでした。皆さん、そして可愛い可愛い天ちゃん、本当にありがとう」と感謝の言葉で結んだ。