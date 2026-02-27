アマチュアボクシング４９戦無敗で９冠を達成した“超高校級ボクサー”藤木勇我（１８）＝大阪・興国高＝が２７日、都内で記者会見を行い、大橋ジムに入門してプロに転向することを発表した。４月１３日の後楽園ホール興行で公開プロテストを行い、６月１０日にスーパーフェザー級６回戦でデビュー予定。また、プロでの愛称は「ザ・キング」に決まり、「（プロは）小さい頃から見ていた舞台だったのでワクワクしている。中量級で世界王者になることはとても難しいと思うが、必ずそれを（達成する）。小さい頃からの夢だったので。憧れである井上尚弥さんのようなチャンピオンになりたい」と意気込んだ。

藤木は深緑の迷彩柄のスーツで登場すると、初々しくも堂々とプロボクサーとしての抱負を語った。高校生ながらアマチュアでは無敗を誇り、全日本選手権や世界ユース選手権も制覇するなど９冠を達成。周囲からは２８年ロサンゼルス五輪を目指すことを勧める声もあったというが、「小さい頃からプロで戦いたかったし、井上尚弥さんを見ていて早くプロの世界で戦いたいと思った」と独断で進路を決めた。

既に神奈川に移住し、１人暮らしをしながら大橋ジムに通う新生活を始めている。１８歳でプロの門を叩く超高校級ボクサーについて、大橋秀行会長（６０）は「日本の至宝。これ以上ない逸材。衝撃は最高峰」とうなり、「スピード、パンチ力、耐久力で１０点満点中１０点。素直さも１０点満点。言うことがない。必ず世界王者にします」と太鼓判。当面の主戦場はフェザー級（５７・１キロ以下）かスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）を想定しており、日本勢にとって中量級での世界タイトルは高い壁となっているが、「軽量級では井上尚弥がほとんどやり尽くした。日本ボクシングの人気を高めるには重量級、中量級の活躍（が必要）。その１番手に藤木勇我が来ると思う」と期待を込めた。

また、デビュー前ながら「ザ・キング」というニックネームをつけた理由について、大橋会長は「ユースでアジア、世界全部で優勝している。優勝＝キング」と説明。さらに、米老舗専門誌「ザ・リング」でも特集記事が組まれるなど注目されており「海外からも問い合わせがあり、興味を持たれている。（海外戦略も）検討したい」と明かし、「（将来的に）世界王者になるのは当然。先日行ったラスベガスでの試合で（ＷＢＣ世界ウエルター級王者）ライアン・ガルシアも華があったが、（藤木が）いずれ戦うことを想像してワクワクした。そこ（本場の中量級）で戦って当然のように勝つ日本人を見たい。それは藤木しかいないと思っている」と夢を広げた。

◆藤木勇我（ふじき・ゆうが）２００７年１２月２５日、大阪市生野区出身。元プロボクサーの父の影響で小学１年から競技を開始。興国高では全国大会を全制覇し、２３年のアジアジュニア選手権、２４年世界ユース選手権で優勝するなど高校９冠を達成。アマチュア戦績は４９戦全勝（３３ＲＳＣ）。右ボクサーファイターで、得意パンチは左ジャブ。１７０センチ。