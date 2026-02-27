柄本佑（39）が27日、東京・TOHOシネマズ日本橋で行われた主演映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督）初日舞台あいさつに登壇。時代劇とは思えないほど女性で埋め尽くされた客席からあふれる、華やかな熱気を浴び「何より劇場内の湿気、ウエットで、皆さんにご満足いただけたのかな」と、独特の言い回しで自信を深めた。

「木挽町のあだ討ち」は、直木賞と山本周五郎賞を歴代3人目となるダブル受賞した、井紗耶子氏の同名小説の実写化作品。江戸・木挽町の森田座近くで、なにわ男子・長尾謙杜（23）が演じた美濃遠山藩士の伊納菊之助が、父清左衛門を殺害して逃亡した、北村一輝（66）が演じた作兵衛の首を討ちとったあだ討ちを描く。柄本が演じた加瀬総一郎は。あだ討ちの1年半後に、菊之助の縁者を名乗り江戸に登場。ふに落ちない点があり解明したいと森田座を訪れ、聞き取りを始める。

柄本は撮影中、小道具方の久蔵役の正名僕蔵（55）が、妻お与根役で時代劇初挑戦のイモトアヤコ（40）に「カットがかかる度に『女優の仕事、増えるよ』と言い、『ありがとうございます』と返すのを3、4回、見た」と明かした。それを受けて、正名が「時代劇のオファーがジャンジャンくると思う」と言うと、イモトは「ありがとうございます」と恐縮した。

柄本は、舞台あいさつの最後に「ジャンルを超えて楽しい映画。新しい時代劇を見た驚きを持って、たくさんの方に伝えていただきたい」と呼びかけた。

この日は木戸芸者・一八役の瀬戸康史（37）、立師の相良与三郎役の滝藤賢一（49）、元女形の衣装方・芳澤ほたる役の高橋和也（56）、森田座を取り仕切る戯作（げさく）者・篠田金治を演じた渡辺謙（66）も登壇した。