AA=、アルバム『#7』を掲げた全国ツアー＜TOUR #7＞ファイナル公演の映像作品リリース決定
上田剛士によるソロプロジェクト・AA=が、最新アルバム『#7』を掲げて敢行した全国ツアーのファイナル公演を完全収録した映像作品『TOUR #7』を、5月13日にリリースすることを発表した。本作は、VICTOR ONLINE STORE限定の商品でDVDおよびBlu-rayの2形態で展開される。
本作には、最新アルバム『#7』の収録曲を中心に、新旧の楽曲を織り交ぜた当日のセットリストを全曲収録している。AA=の特徴である重低音とデジタルサウンドが融合したライブの迫力をそのままパッケージ化。アルバム『#7』にも客演として参加し、ステージ上で強烈なインパクトを放ったJUBEEのゲスト出演シーンも収録されているという。
また、同映像作品とオリジナルグッズがセットになった特別商品も販売される。映像作品『TOUR #7』に、イヤープラグ、ジムサック、キーホルダーがセットになり、オリジナルデザインの配送ボックスでお届けするセット内容になっているという。これらのグッズはこのセットでしか手に入らない特別な商品、かつ数量限定となっている。さらに同セットには特典として、TOUR #7 恵比寿LIQUIDROOM公演のライブ写真を使用したポストカードセットが付属する。
◾️映像作品『TOUR #7』
2026年5月13日（水）リリース
※VICTOR ONLINE STORE限定商品
▼通常盤（Blu-ray / DVD）
価格：8,250円（税込）
Blu-ray：https://victor-store.jp/item/107833
DVD：https://victor-store.jp/item/107834
▼限定グッズセット
Blu-ray or DVD＋ジムサック＋イヤープラグ＋キーホルダー ※オリジナル配送ボックスにて送付
価格：13,750円（税込）
Blu-rayセット：https://victor-store.jp/item/107831
DVDセット：https://victor-store.jp/item/107832
01. BLUE & YELLOW
02. WAKE UP NOW（DROP THAT S××T）
03. KURUU SONG
04. FIGHT & PRIDE
05. CLOUDED MIRROR
06. FLY
07. PICK UP THE PIECES
08. NOISE OSC
09. Re-create -AA= ver.- feat. JUBEE
10. CRY BOY
11. THE OLD BLOOD CLASSIC!!!
12. 30 YEARS, STILL GOOD GIRL
13. BE LOST… feat. SHIGE（WRENCH）
14. NEW HELLO
15. posi-JUMPER
16. FREEDOM
17. THE BOMB
ENC
18. NEW WORLD
19. LOSER
20. ALL ARE UNITED