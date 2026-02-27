パリＳＧ―チェルシー、Ｒマドリード―マンＣなど好カード目白押し…欧州ＣＬ決勝Ｔ組み合わせ抽選会

◆欧州ＣＬ２０２５―２６ ベスト１６組み合わせ抽選会（２７日、スイス・ニヨン）

決勝トーナメントの組み合わせ抽選会が行われ、前年覇者でプレーオフを勝ち抜いたパリＳＧ（フランス）はラウンド１６で、クラブＷ杯優勝のチェルシー（イングランド）と対戦する。Ｒマドリード（スペイン）―マンチェスターＣ（イングランド）の好カードも実現した。リーグフェーズ１位のアーセナル（イングランド）はレバークーゼン（ドイツ）と対決する。

日本人ではＤＦ伊藤洋輝（バイエルン）、ＭＦ守田英正（スポルティング）、負傷離脱中のＭＦ遠藤航（リバプール）がいる。

ラウンド１６は現地時間３月１０、１１日及び同１７、１８日に第１戦、第２戦を実施。準々決勝（４月７、８日、同１４、１５日）、準決勝（４月２８、２９日、５月５、６日）を経て、決勝戦は同５月３０日にハンガリー・ブダペストで行われる。

▼ラウンド１６の対戦カード

パリＳＧ（フランス）―チェルシー（イングランド）

ガラタサライ（トルコ）―リバプール（イングランド）

Ｒマドリード（スペイン）―マンチェスターＣ（イングランド）

アタランタ（イタリア）―バイエルン（ドイツ）

ニューカッスル（イングランド）―バルセロナ（スペイン）

Ａマドリード（スペイン）―トットナム（イングランド）

ボデ・グリムド（ノルウェー）―スポルティング（ポルトガル）

レバークーゼン（ドイツ）―アーセナル（イングランド）