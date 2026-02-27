冬 → 春に「イエロー」が使える！【ユニクロ】40・50代に似合う「差し色アイテム」

暗い色でまとめがちな冬コーデから、そろそろ卒業したい時期。そんなときこそ取り入れたいのが、春を感じさせてくれる「イエローの差し色アイテム」です。今回は【ユニクロ】で見つけた、冬から春へのスイッチコーデにぴったりなアイテムを厳選してご紹介。40・50代のコーデにもなじみ、着こなしをぱっと明るく見せてくれるかも。

ほんのり甘いイエローのきれカジトップス

【ユニクロ】「スムースコットンポロセーター」\2,990（税込・セール価格）

淡いイエローは肌なじみがよく、グレーボトムスやデニムパンツと合わせるだけで軽やかなコーデに仕上がりそう。ポロデザインできちんと感があるため、カジュアルになりすぎないのも大人にうれしいポイントです。「やわらかく、肌ざわりのよいコットン100%素材」（公式サイトより）なので、季節をまたいで活躍してくれるはず。

バッグで気軽に差し色をプラス

【ユニクロ】「ラウンドミニショルダーバッグ」\1,500（税込）

カラーアイテムを手軽に取り入れたいと思ったら、バッグから始めてみるのもいいかも。丸みのあるフォルムが可愛いショルダーバッグは、コーデにさりげなく彩りを添えてくれます。軽やかなイエローは主張しすぎず、装いにやわらかな抜け感をプラス。冬から春へのスイッチコーデにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M