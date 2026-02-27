軽やかさと気品を両立。春のカジュアルを格上げする大人の【スポーティブルゾン】

スポーティな軽快さに、都会的な洗練をプラスした最新ブルゾンが勢揃い。マットな質感が美しい別注モデルや、ブラウスのように優雅なボリュームスリーブ、上品な光沢のサテン素材など、大人の女性がデイリーに、そして品よく羽織れるアイテムをご紹介します。

【ユナイテッドアローズ】別注「ENZI」のマットな質感が導く、洗練のスポーツリュクス

「LUISA ドロスト ブルゾン」\88,000【タトラス】

【タトラス】のフードとボディを一体化させた、カジュアルなジャケット「エンジ」を【ユナイテッドアローズ】が別注。素材をソフトな質感のマットナイロンへ変更し、金具をシルバーに統一することで、スポーティーな中に凛とした都会的な表情をプラス。

【デミルクス ビームス】ブラウス見えする軽やかさ。ボリュームスリーブブルゾン

「エアリー ナイロン ブルゾン」各\31,900【AK+1】※2026年3月上旬発売予定

ブラウス感覚で羽織れるペーパーライクなリップストップ生地、短めの着丈が、春夏のスタイリングをさらに軽やかに演出するブルゾン。袖口に施されたギャザーが、美しいボリュームスリーブを形成。スポーティーな印象の中に、優雅な女性らしさを添えます。

【ガリャルダガランテ】マニッシュとエレガントの融合。さらりと羽織れる軽ブルゾン

「サテンブルゾン」\35,200

光沢感を抑えた素材をアップデートし、より幅広いシーンで着回せるようになって再登場した、大人の女性にふさわしいブルゾン。なめらかな質感が、マニッシュなデザインの中にエレガントな印象をプラス。上下どちらからも開閉できるダブルジップを採用。

【アーバンリサーチ】アクティブに、美しく。別注トラックジャケットで都会的な洗練を

「FRILL COLLER TRACK JACKET」\28,600【crinkle crinkle crinkle×URBAN RESEARCH】

【クリンクル クリンクル クリンクル】で高い人気を誇るジャージコレクションから、スポーティさとエレガンスが融合した【アーバンリサーチ】の別注ジャケットが登場しました。スポーティな素材感に華やかさを添える優美なフリルカラーは取り外しが可能で、アクセサリー感覚で楽しめます。ストレッチの効いたジャージ素材でリラックス感のある快適な着用感を実現。

【レイ ビームス】スポーティ & 甘ディテールを大人カジュアルに昇華

「フリル ジャージ ブルゾン」各\15,950

トレンドのギャザーとフリルをあしらったブルゾン。ジャージ素材、ブラックとネイビーの落ち着いた色にすることで、甘すぎない大人カジュアルテイストに。着膨れにくい、コンパクトなサイズ感。

【RHC ロンハーマン】リラクシーな中にスタイリッシュさを加えた別注ジャケット

「Nylon Blouson Jaket」\41,900

都会的で洗練されたリラックスウェアを提案する【オニット】と共同制作したワッシャーナイロン素材のブルゾンは、着丈や袖丈のバランスを【RHC ロンハーマン】仕様にアレンジ。ゆったりとした袖ぐりと自然なシワ感がリラックスした雰囲気を演出します。

機能的でありながら、女性らしさやモードなエッセンスを兼ね備えたスポーティなブルゾン。いつもの装いにプラスして、この春はアクティブかつエレガントなスタイルを楽しんで。

※価格はすべて税込みです