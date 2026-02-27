MON7Aが、3月7日にリリースする2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」のMVプレミア公開ページが本日オープンし、新たなティザー映像を公開した。

今回のMVは、全編ベトナム・ハロンにてロケーション撮影が敢行されているという。MV本編は3月7日20時に公開されるので、楽しみにお待ちいただきたい。

また、歌詞検索サービス「歌ネット」にて歌詞が先行公開された。先日、TOKYO FM/全国38局ネット「SCHOOL OF LOCK!」にて楽曲が初オンエアされると、バンドサウンドにアレンジされた楽曲と新たに書き下ろされた2番以降の歌詞に多数の反響が寄せられており、それを受けて先行公開されたとのこと。

https://youtu.be/OnN_cFsb1qM

本楽曲は、2025年にABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へアピールする際に弾き語りで披露された作品。YouTubeでの弾き語り動画は450万再生を記録しており、TikTokでの弾き語り音源は広く拡散され現在UGCは8,000件に及ぶほか、番組放送直後の2025年8月には世界最大の歌詞サイトGenius Japan 総合ソング・チャートで2週連続1位を獲得、2025年の年間総合ソング・チャートでは25位にランクインするなど、リリースされていない曲としては異例のチャートインを果たしていたという。

ジャケットアートワークは、MON7A本人たっての熱望により、タイトルやアーティスト名、イラストなどは長浜広奈の描き下ろしとなっており、ギターを持った制服姿のMON7Aの写真と長浜広奈の手描き文字によるコラボレーションが実現している。

ジャケット写真

◾️メジャーデビューシングル「TOGE TOGE」

2026年1月27日（火）リリース

配信：https://lnk.to/MON7A_TOGETOGE

◾️＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026＞ 2026年

4月4日（土）仙台darwin

4月10日（金）梅田CLUB QUATTRO

4月11日（土）名古屋CLUB QUATTRO

4月20日（月）〜21（火）渋谷CLUB QUATTRO

4月25日（土）福岡BEAT STATION ▼ツアーチケット プレイガイド・プレオーダー

【受付期間】 〜 3月8日（日）23:59

【受付URL】https://lnk.to/MON7A_2026tour