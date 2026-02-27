オンラインで学んで会える婚活コミュニティ！あんグループ「会員制オンラインコミュニティ婚活アプリ あん」

飲食店で育ってきた婚活コミュニティが、オンライン中心でも続けやすい形に進化しました。

あんグループの会員制アプリ「あんあん」は、交流と学びを同じアプリ内で回せる設計が特徴です。

オンラインでつながってからリアルイベントへ進める導線なので、婚活の一歩目を整えやすいサービスです☆

あんグループ「会員制オンラインコミュニティ婚活アプリ あんあん」

一般提供開始日：2026年2月21日運営：あんグループ対応OS：iOS／Android提供エリア：全国

あんきょうとは、京都の婚活バー・婚活カフェとして真剣にパートナーを探す人向けの出会いの場を運営するブランドです。

同グループは京都四条の「やきとりの笑い屋」を起点に、飲食店連携型の婚活サービスを継続展開してきました。

今回の「あんあん」は、その現場運営で蓄積したサポートをオンラインコミュニティ化し、地域差と時間差を埋める設計になっています。

料金プランと会員登録条件

月会費：3,300円入会登録費：10,000円登録サポート：独身証明書の取得サポートあり

料金は月額制で、必要書類の取得フォローまで含めて始めやすい形に整えられています。

アプリ婚活で不安になりやすい本人確認面を、運営側の手続き支援で補強できる点が安心材料です。

「アプリ以上、結婚相談所未満」の距離感を狙った設計なので、重すぎず軽すぎない婚活導線をつくれます。

婚活スクール機能とオンライン学習コンテンツ

2月27日 20:00〜21:00 女性限定オンラインメイクレッスン配信形式：ライブ配信・録画視聴

アプリ内の婚活スクールでは、婚活鑑定・メイクレッスン・コミュニケーション術を継続して学べます。

実際のイベント参加前に会話や印象づくりを準備できるため、当日の緊張を下げやすい流れです。

学びを先に入れてから出会いに進める構造は、成婚までのペースを自分で管理しやすい設計になっています。

趣味別クラブとリアルイベント連動

3月1日 15:00〜17:00 京都駅前ラーメン屋de真剣コンパ（34〜49才）3月7日 18:00〜20:00 一期一酒のご縁会（男性30〜50才／女性28〜48才）

酒豪グルメ部やオタク部、山岳部など趣味軸でつながり、オンラインで交流してからリアル開催へ進む導線が用意されています。

趣味の会話を先に共有できると初対面時の話題が作りやすく、交流の温度差を小さくしやすい点が強みです。

飲食店開催の打ち上げや食事交流まで視野に入るので、プロフィールだけでは見えにくい相性も確認しやすくなります。

縁長サポートで続けやすいコミュニティ運営

運営サポート：縁長（飲食店店主・婚活サポート担当）が見守り対応交流機能：コミュニティ掲示板・会員限定イベント掲載・申込機能

あんあんでは、縁長と呼ばれる運営サポートがアプリ内外で会員の活動を見守る体制です。

ひとりで進める婚活に比べて相談先が明確なので、停滞した時に次の行動へ戻りやすくなります。

オンラインの気軽さとリアルの安心感を接続する運営設計が、このサービスの核になっています。

婚活の不安を減らしながら、交流・学習・イベント参加を同じ導線で進めたい人に合うサービスです。

飲食店コミュニティ発の人間関係づくりをベースにしているため、会って終わりではなく続く関係づくりを狙える構成です。

【オンラインで学んで会える婚活コミュニティ！

あんグループ「会員制オンラインコミュニティ婚活アプリ あんあん」】の紹介でした。

