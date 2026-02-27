ひな祭りの時期に合わせて、国産長寿ザメ軟骨を扱う「元気屋」が春の特別セールを実施します。

今回は楽天市場とAmazonで価格条件が分かれており、購入チャネルに合わせて選びやすい構成です。

「子どもや孫の成長をこれからも見守りたい」という声に寄り添った企画として打ち出されています！

元気屋「金の穂・極ひな祭り特別セール」

発表日：2026年2月27日企画名：ひな祭り特別企画対象商品：金の穂・極（1袋60粒入り）販売チャネル：楽天市場、Amazonアンケート回答数：1,345件

元気屋は、香川県から全国へ健康食品を届ける通信販売ブランドです。

同ブランドは、80年以上の寿命を持つ国産長寿ザメ由来の軟骨成分に着目した商品を展開しています。

今回の企画は、ひな祭りシーズンと女性の健康週間が重なる時期に合わせた、春の限定セールです。

ひな祭りアンケートで見えた家族の健康ニーズ

調査期間：2026年2月12日〜2月19日質問：ひな祭りのお祝いはしますか？する：41.7％しない：58.3％

調査結果では「お祝いをする」が41.7％で過半数には届かない一方、子どもの成長を願う気持ちは共通していることが示されています。

仕事や家事で行事の準備を省略する家庭が増えても、健康面で長く寄り添いたいという意識は根強い状況です。

行事の簡略化が進む時代だからこそ、日常ケアを選びやすい企画設計が意味を持ちます。

楽天市場とAmazonで異なるセール条件

楽天市場セール期間：2026年3月4日〜3月11日楽天市場価格：3,980円→1,990円（50％OFF）Amazonセール期間：2026年3月6日〜3月9日Amazon価格：3,980円→3,184円（20％OFF）

楽天市場は50％OFFで価格メリットが大きく、まとめ買い検討層に向いた条件です。

Amazonは期間が短い分、普段の購入導線に乗せてスムーズに買いやすい運用になっています。

同じ商品でもチャネルごとに割引率と日程が異なるため、購入タイミングの見極めがポイントです。

主成分データと研究背景の整理

非変性プロテオグリカン：1粒あたり35mg非変性II型コラーゲン：1粒あたり70.5mg鮭由来比較データ：5.75倍（共同研究）特許番号：第7430866号

金の穂・極は、軟骨細胞の主要成分として知られる非変性プロテオグリカンと非変性II型コラーゲンを高配合した設計です。

弘前大学での研究開発と東京農工大学との共同研究データを背景に、機能素材の根拠を積み上げています。

素材は厳選した国産アブラツノザメ由来で、国産長寿ザメ専門店としての差別化軸になっています。

続けやすさを支える服用設計と週間活用

服用目安：1日1粒から錠剤サイズ：直径約9mm関連期間：女性の健康週間（3月1日〜3月8日）訴求要素：小粒で飲みやすい設計

「1日1粒から」という設計は、習慣化のハードルを下げたい層にとって取り入れやすい条件です。

直径約9mmの小粒サイズは、毎日続けるうえでの物理的負担を抑える実用ポイントです。

女性の健康週間と重なるこの時期に生活リズムへ組み込むことで、長期的な備えとして定着しやすくなります。

行事シーズンの買い物に健康ケアを重ねると、春の準備が一段深くなります。

価格条件と日程が明確なので、家計管理と体調管理を同時に進めやすい企画です。

【家族の成長を見守るための春関節ケア準備を始める好機！

元気屋「金の穂・極ひな祭り特別セール＆楽天市場Amazon連動企画」】の紹介でした。

よくある質問

Q. セール期間はモールごとに違いますか？

楽天市場は2026年3月4日〜3月11日で、Amazonは2026年3月6日〜3月9日です。

Q. セール価格はいくらですか？

楽天市場は3,980円から1,990円、Amazonは3,980円から3,184円に設定されています。

Q. 金の穂・極の主成分量はどのくらいですか？

1粒あたり非変性プロテオグリカン35mgと非変性II型コラーゲン70.5mgが配合されています。

