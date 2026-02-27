ロイヤリティ・DX同席・修理併設で収益化を狙える！さすがや「第2創業期の新FC加盟プラン」
買取ビジネスに参入したいけれど、鑑定人材の確保やロイヤリティ負担が気になるという声に向けた新プランが発表されました。
さすがやの新FC加盟プランは、ロイヤリティ0円と本部査定士のオンライン同席を組み合わせた設計です。
スマホ修理の併設にも対応し、限られたスペースで収益源を増やしやすい運営モデルとして打ち出されています。
発表日：2026年2月26日本社所在地：東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6F設立：2018年7月従業員数：191名（2025年4月時点）展開目標：全国300店舗
さすがやは、地方と世界をコネクトするプラットフォームを掲げ、宝石・ブランド品などの買取事業とリペア事業を展開する企業です。
今回の発表は、第2創業期の事業拡大に向けて、個人の独立開業と法人の新規参入を同時に支援するFCモデルの刷新にあたります。
固定費を抑える設計と運営再現性を高める支援を一体化し、初期フェーズの黒字化を目指しやすい構造にまとめられています。
ロイヤリティ0円とDX商談同席で始めやすさを高める運営設計
ロイヤリティ：0円査定対応：本部査定士がオンラインで商談同席併設対応：スマホ修理事業・既存店一角での運営
一般的なFCで負担になりやすい毎月のロイヤリティをなくし、売上が利益に反映されやすい収益設計に寄せている点が今回の核です。
接客時のヒアリングから査定、価格提示までを本部査定士がオンラインで支えるため、鑑定経験を前提にしない運営スタートが可能になります。
店舗側は接客導線づくりに集中しやすく、採用と育成にかかる準備期間を短縮しやすいのが実務上のメリットです。
さらにスマホ修理併設やショップ・イン・ショップ形式に対応することで、同じ家賃と人件費の中で収益の柱を複数持てる設計です。
買取と修理の相互送客が生まれると来店機会を積み増しやすく、地方商圏でも店舗回転を上げる打ち手になります。
買い取った商材を世界中のバイヤーが参加する海外オークション販路へつなげられる点も、加盟店側の価格提案力を支える基盤です。
固定費を圧縮しながら査定品質を担保したい事業者にとって、実装しやすい要素がまとまったFCプランです。
買取単体ではなく修理を組み合わせる発想は、空きスペース活用と集客効率の両面で検討価値があります。
よくある質問
Q. さすがや 第2創業期の新FC加盟プランの発売日はいつですか？
発表日は2026年2月26日です。
Q. さすがや 第2創業期の新FC加盟プランの場所はどこですか？
本社所在地は東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6Fです。
