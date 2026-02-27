肩の痛みと再生医療をテーマにした公開医学講座のアーカイブ動画が公開されました。

整形外科医が、保存療法から手術までの治療選択肢を整理しながら、幹細胞治療の考え方を解説する内容です。

肩の不調が長引くときに、治療の見通しを立てるための基礎知識を動画で確認できる構成です。

医誠会国際総合病院「肩の痛みと再生医療を学ぶ公開医学講座アーカイブ動画」

動画公開日：2026年2月27日講座開催日：2026年1月29日講座名：治療の選択肢について正しく知ろう！肩の痛みと再生医療を学ぶ開催場所：うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park公開形式：YouTube講座動画

医誠会国際総合病院は、医療法人医誠会が運営する総合病院です。

同講座は医誠会国際総合病院と、うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkが連携して行う一般向け健康講座として開催されました。

今回の動画では、肩関節疾患に対する治療の選び方を、症例と医学的根拠に沿って学べる内容に整理しています。

動画で確認できる肩の痛みと幹細胞治療の基礎整理

担当医：米田稔医師（肩関節外科を40年以上専門）講座目次：肩の痛み／再生医療／手術／実際の症例／展望当日参加者数：18人講座後実施：無料リウマチ検査（RF）

講座では、肩の痛みが腰や膝に次いで多い整形外科症状である点から説明が始まります。

腱板の炎症や損傷で起こる痛みと可動域制限を、保存療法と手術の判断軸に分けて理解できる流れです。

再生医療パートでは、幹細胞の「多分化能」と「自己複製能」を図解しながら、仕組みと適応検討の考え方を確認できます。

リスクを含めた情報が同じ文脈で扱われるため、期待だけに偏らずに治療選択を考えやすい構成です。

将来の備えとして知識を持っておきたい層にも、要点を短時間で押さえやすい内容です。

肩の違和感が続くときは、治療法の名前だけでなく適応条件を知っておくことが判断の土台になります。

本講座動画は、保存療法と再生医療と手術を同じ視野で比較できる点が実用的です。

【肩の痛みと再生医療の要点を医師解説で学ぶ！

医誠会国際総合病院「肩の痛みと再生医療を学ぶ公開医学講座アーカイブ動画」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 医誠会国際総合病院 肩の痛みと再生医療を学ぶ公開医学講座アーカイブ動画の開催期間はいつですか？

講座開催日は2026年1月29日です。

Q. 医誠会国際総合病院 肩の痛みと再生医療を学ぶ公開医学講座アーカイブ動画の開催場所はどこですか？

開催場所はうめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkです。

