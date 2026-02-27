安藤サクラ、韓国の人気俳優2人とのプライベートショットを公開し話題「仲良いの凄い」「この2人とこの距離感な安藤サクラ凄い」
俳優の安藤サクラ（40）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。「39th-40th」への思い出の写真をまとめた動画を公開し、そこに映った韓国俳優との3ショットが話題となっている。
【動画】「貴重すぎるスリーショット」韓国の人気俳優2人との3ショットあり 安藤サクラの39歳のメモリアル動画
安藤は「39th-40th わすれがたい39歳、ありがとう。みんなだいすき」とコメントし、39歳の思い出を巡るハイライト動画をアップ。動画の中には、韓国俳優のハン・ヒョジュ、キム・ゴウンと密着した親密さがうかがえる3ショットが含まれていた。
動画内で一瞬移る豪華3ショットに、ファンは即座に反応。「安藤サクラとキム・ゴウンが友達なの尊い…」「仲良いの凄い」「激アツ」「キム・ゴウンとハンヒョジュが一緒にいるだけでも凄いけどこの2人とこの距離感な安藤サクラ凄い」「貴重すぎるスリーショット、最高です！」などと反響が集まり、さらに投稿には元Weki Mekiのキム・ドヨンも「お誕生日おめでとっ」とコメントするなど、韓国での人気をのぞかせている。
ハン・ヒョジュは2006年、19歳でドラマ『春のワルツ』で主演に抜てきされ、翌年の『華麗なる遺産』（09年）、『トンイ』（10年）と話題の作品で主演を務め、韓国を代表する俳優の一人。14年、映画『MIRACLE デビクロくんの恋と魔法』で日本初出演を果たす。23年に「Disney+」で配信されたドラマ『ムービング』では、超能力者を熱演し、25年には、「Netflix」で日韓共同制作された『匿名の恋人たち』で、小栗旬の相手役に抜てきされた。
キム・ゴウンは2012年、映画『ウンギョ 青い蜜』でデビュー。同作で、『第33回青龍映画賞』新人女優賞など多くの賞を受賞。ドラマ『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』（15年）、映画『コインロッカーの女』（15年）、映画『メモリーズ 追憶の剣』（15年）、ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』（16年）などに出演。21年ドラマ『ユミの細胞たち』が大ヒットし、シーズン3が26年上半期に公開予定。
【動画】「貴重すぎるスリーショット」韓国の人気俳優2人との3ショットあり 安藤サクラの39歳のメモリアル動画
安藤は「39th-40th わすれがたい39歳、ありがとう。みんなだいすき」とコメントし、39歳の思い出を巡るハイライト動画をアップ。動画の中には、韓国俳優のハン・ヒョジュ、キム・ゴウンと密着した親密さがうかがえる3ショットが含まれていた。
ハン・ヒョジュは2006年、19歳でドラマ『春のワルツ』で主演に抜てきされ、翌年の『華麗なる遺産』（09年）、『トンイ』（10年）と話題の作品で主演を務め、韓国を代表する俳優の一人。14年、映画『MIRACLE デビクロくんの恋と魔法』で日本初出演を果たす。23年に「Disney+」で配信されたドラマ『ムービング』では、超能力者を熱演し、25年には、「Netflix」で日韓共同制作された『匿名の恋人たち』で、小栗旬の相手役に抜てきされた。
キム・ゴウンは2012年、映画『ウンギョ 青い蜜』でデビュー。同作で、『第33回青龍映画賞』新人女優賞など多くの賞を受賞。ドラマ『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』（15年）、映画『コインロッカーの女』（15年）、映画『メモリーズ 追憶の剣』（15年）、ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』（16年）などに出演。21年ドラマ『ユミの細胞たち』が大ヒットし、シーズン3が26年上半期に公開予定。