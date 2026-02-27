上沼恵美子、有働由美子アナの特別な手料理を絶賛「生きててよかった！」【コメント＆献立】
フリーアナウンサーの有働由美子がMCを務めるMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00〜5：00 ※関西ローカル）の28日放送回にタレントの上沼恵美子が出演する。
【写真】リアルな小料理屋セット…“女将”有働由美子が和装でアピール
大阪出身の有働アナ、関西初のMC番組『おしゃべり小料理ゆみこ』。「小料理ゆみこ」のお店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す。
「おじゃましまーす」と張りのある声でのれんをくぐってやってきたのは、女将が長年憧れる上沼恵美子。「お店に入った途端、空気がえみちゃん色に変わった！」と女将は上沼のオーラに圧倒されながらも感激する。一方の上沼も「ほんまええ店やねー」と女将の小料理屋に感心。
上沼が現地まで行くほどのタイ料理好きと聞き、今回女将が用意したのは「“コップンカー”（タイ語で感謝の意）なおもてなし」と名付けた献立。１品目は女将自慢の前菜を、パクチーを使ってタイ風にアレンジした『パクチーたっぷり無限ゆみこ』。無類のパクチー好きの上沼は大喜びで頬張るも、じっとかみ締め、沈黙。女将は緊張の面持ちで上沼の言葉を待ちます。「これ、好き…」という上沼の感想に女将は思わず笑みをこぼす
ビールの次は、上沼が最近ハマっているという麦焼酎の水割りで改めて乾杯。上沼は緊張もほぐれた女将が「えみちゃん」と呼んでくれるのを聞いて「えみちゃん×ゆみちゃんでM−1出ません？わたしネタ書くわ！」とまさかのコンビ結成か…？と盛り上がる一幕も。
2品目に振る舞ったのは『紅白トムヤムクン』。紅白の司会を務めたという2人の共通点をタイの定番スープで表現したアイデア料理の登場に「トムヤムクン大好き！」と飛び跳ねるように喜ぶ上沼。「いろんな調味料が入っててタイを感じる！」とこちらも絶賛しますが、「エビは普通」、「みんなが好きなスープですね。でもトムヤムクン好きにはちょっと物足りない」と自らも料理好きな上沼の“らしい”評価も飛び出す
そんなコメントを聞いてドキドキしながら出した3品目は、上沼の出身地・淡路島の名産を使った魚料理『鯛と香野菜のエスニック風蒸し』。上沼はメインの鯛ではなくまずは薬味を一口。「地味なのに派手な味の薬味！これだけで飲めるわ」と手放しに称賛する。
お酒と料理でたっぷりおもてなしした後は場所をカウンターから小上がりの和室に移し、膝を突き合わせて“本音トーク”。仕事にまつわることはもちろん、お金、家族、病気、老後などプライベートまで、小料理屋の女将でなければ聞けない忖度なしの直球質問に上沼も包み隠さず痛快な“えみちゃん節”を連発する。上沼が「こんなことテレビで初めて話しました」という貴重な場面や女将が「聞いていてほんとに気持ちいい！」と目を輝かせる一幕も。
【コメント】
――ご来店の感想をいただけますでしょうか。
上沼恵美子：私は幸せ。有働由美子さんの大ファンだもん。しかもこんな素敵なセットの番組って、昭和はありましたけど今はなかなかなくってね。だから本当に今日はご褒美です。生きててよかった！お料理も全部おいしかったです。おいしくなかったなら、どうしよう
と思ってたので。エビが硬かったけど（笑）エビは硬くなるんだよね。
――ゆみこ女将は憧れの“えみちゃん”の来店はいかがでしたか？
有働由美子：全然違う仕事ではあるんですけど、覚悟がある方が本当に少ないから、上沼さんのような方がいてくださると心強いですよね。上沼さんの仕事に対する信念といいますか、覚悟を面と向かって聞けて、私ももうちょっと言っていいのかなと力をもらえました。
上沼恵美子：びっくりしたの。覚悟が違うって言われたの、初めてだったんで。そんなふうに映っているんだったら本当に光栄です。やる気出ましたよ。もうやめようと思っていたから。でも有働さんはちょうどいい湯加減ですよ。有働さんには知性があるから。いやあ、本当にうれしかった！
【お品書き】
『パクチーたっぷり 無限ゆみこ』
『紅白トムヤムクン』
『鯛と香野菜のエスニック蒸し』
『抹茶あんみつ』
