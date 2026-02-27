サッカーの欧州クラブ王者を決める欧州チャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント組み合わせ抽選が27日にスイスのニヨンで行われた。決勝トーナメント1回戦で遠藤航のリバプール（イングランド）はガラタサライ（トルコ）、守田英正のスポルティング（ポルトガル）はボデグリムト（ノルウェー）、伊藤洋輝のバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はアタランタ（イタリア）とそれぞれ対戦が決まった。

前身の欧州チャンピオンズ杯を含めて15度の最多優勝を誇るレアル・マドリード（スペイン）はマンチェスター・シティー（イングランド）と対戦。昨季王者パリ・サンジェルマン（フランス）は昨夏のクラブW杯で王者に輝いたチェルシー（イングランド）と顔を合わせる。

決勝トーナメント1回戦は第1戦が3月10、11日、第2戦が17、18日にホーム＆アウェーで開催。決勝は5月30日にハンガリーのブダペストで行われる。

抽選前の段階ではブックメーカーのウィリアムヒル社は優勝オッズでアーセナルを1番人気の4・5倍と評価。Bミュンヘンが5・5倍、パリSGとマンチェスターCが8倍で続いている。

＜決勝トーナメント1回戦組み合わせ＞（左側が第1戦ホーム）

（1）＝パリ・サンジェルマン（フランス）―チェルシー（イングランド）

（2）＝ガラタサライ（トルコ）―リバプール（イングランド）

（3）＝レアル・マドリード（スペイン）―マンチェスター・シティー（イングランド）

（4）＝アタランタ（イタリア）―バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）

（5）＝ニューカッスル（イングランド）―バルセロナ（スペイン）

（6）＝アトレチコ・マドリード―トットナム（イングランド）

（7）＝ボデグリムト（ノルウェー）―スポルティング（ポルトガル）

（8）＝レーバークーゼン（ドイツ）―アーセナル（イングランド）

＜準々決勝＞

（9）＝（1）と（2）の勝者

（10）＝（3）と（4）の勝者

（11）＝（5）と（6）の勝者

（12）＝（7）と（8）の勝者

＜準決勝＞

（13）＝（9）と（10）の勝者

（14）＝（11）と（12）の勝者

＜決勝＞

（13）と（14）の勝者