『不器用な犬』がみせる仕草や行動５選

不器用な犬は、他の犬よりもアピールが控えめな傾向にあります。ここでは、そんな不器用な犬がみせる仕草や行動を知り、愛犬が不器用な性格かどうかをチェックしましょう。

1.そっと体をくっつけて甘える

積極的な犬は、直接飼い主にわかりやすいようにアピールする一方で、不器用な犬は静かに「気づいてくれたら嬉しいな……」と控えめにアピールするわんこが多いです。

例えば、甘えたいときにはそっと体をくっつけるように隣に座ってみたり、足元に近寄って座ってみたり--非常に控えめなので、「甘えたい」という欲求に気付かれないこともあります。

2.声をかけると視線だけを寄越す

不器用な犬は、感情をわかりやすく表に出すことがあまりありません。そのため、飼い主に声をかけられると、嬉しさを感じつつもそっと視線だけを寄越すのみで、自ら颯爽と近寄ってくることはあまりないでしょう。

中には振り返ることすらせず、横目で飼い主を見遣り、しかししっぽは左右にふりふりと揺れている……というわかりにくい愛情表現をみせることも。

3.飼い主を見つめて静かにアピールする

飼い主に甘えたいと思っても、わかりやすくアピールできないのが不器用なわんこの特徴です。そんな時は、飼い主の視界に入る位置に移動し、じっと飼い主を見つめて静かにアピールしていることも！「なんだかこちらをじっと見つめてくる」と気づいたら、甘えたいのかもと察してあげましょう。

4.地面に体をぺたんと伏せて「遊ぼう」と誘う

犬は相手と遊びたいとき、「プレイバウ」という頭を低くしおしりを高くあげて「一緒に遊ぼう！」と相手を誘う仕草をみせます。

しかし、不器用な犬はこうしたコミュニケーションが苦手な傾向があるので、わかりやすくプレイバウして見せるのではなく、地面に体をぺたんと伏せて、上目遣いで相手を見遣りながら「遊びませんか……？」と誘うことが多いです。

「ただ伏せているだけ」と思われてしまうこともあり、なかなか伝わりづらいですが、不器用なわんこにとっては精一杯のアピールなので、気づいてあげましょう。

5.飼い主から離れた場所で過ごすことが多い

不器用な犬は、他の犬に比べると飼い主にべったりくっついていることが少ないでしょう。飼い主から離れた場所でひとり静かに休んでいたり、のんびり外を眺めていたりとひとり時間の過ごし方を習得しているわんこが多いです。

不器用な性格がゆえに考えられるリスク

不器用な犬たちは、その不器用さゆえになかなか自分の気持ちを飼い主に伝えることができません。わんこたちにとっては精一杯のアピールでも、言語が違う人間には、特に伝わりにくいケースが多いのです。

すると、体調不良を訴える愛犬のSOSに飼い主が気付けなかったり、愛犬からの「甘えたい」「遊びたい」アピールに気づかずスルーしてしまい、寂しさによるストレスを溜め込んでしまう可能性があります。

不器用な犬と暮らす上での注意点

不器用な犬と暮らす際は、不器用なわんこからのアピールや訴えを見逃さないことがとても大切です。

わかりにくい控えめなアピールですが、必ずわんこから重要なサインは出ています。犬のボディランゲージの意味をなるべく多く理解し、その上で、愛犬からのアイコンタクトや体をくっつけてくるなどの控えめなアピールを見逃さないようにしてください。

注意して愛犬の行動や仕草を観察していると、「こういうときにはこんな行動で意思表示している」ということに、少しずつ気づけるはずです。

まとめ

不器用な犬は、他の犬よりも意思表示の方法が控えめです。しかし、サインを見逃し続けていると、ストレスや重大な疾患を見逃しかねません。飼い主さんは、愛犬の控えめなアピールやサインを見逃さないように、日頃から行動や仕草をよく観察しましょう。