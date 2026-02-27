「幸せが崩れていく」旦那のスマホに不倫の証拠を発見…サレ妻が豹変！ドロ沼不倫の噂が広がる【作者に訊く】
パートナーに浮気された側を「サレ妻」「サレ夫」、浮気した側を「シタ妻」「シタ夫」という略語がネットを中心に使われている。相手はママ友の夫。ご近所で互いに顔見知り、家庭環境まで見えているドロ沼不可避の漫画『お宅の夫をもらえませんか？』が話題を呼んでいる。SNSを中心に、新人販売員「田端、明日は売るつもり」や「隣の紀陽さん」など心に残る人間ドラマを描くみこまる( @micomalu)さんが、今回、夫婦の歪みやママ友のドロ沼を描くことになった経緯を伺った。
夫婦関係のモヤモヤを描いている本作、「お宅の夫をもらえませんか？」。舞台は、なな子の結婚生活。高校時代から付き合っていた彼と結婚し、実家で同居をしながら農家を手伝うなな子は、義母からは「トロい」ときつくあたられ、夫は味方にならず、子育てはワンオペ。「こんなはずじゃなかった」という思いを抱えながら、彼女はパートへ出ることにした――。
作画を担当することになった経緯について、みこまるさんは「原作者のいくたはな先生が作画担当を探しており、『それならぜひみこまるにやらせてください！』と申し込んだことがきっかけ」だと教えてくれた。原作ありきの制作は今回で2作目だそうで、「しっかりとした原作があるのは心強く描きやすい」と振り返った。
描くうえでのこだわりについて、みこまるさんは、「ラフな感じの簡潔な絵で」という方針のもと、あえて描き込みすぎないことを意識したという。意味深なタイトル「お宅の夫をもらえませんか？」については「少し粘着質ですよね」と話すみこまるさん。
タイトルはラストで回収されるのか…？なな子と忍、そして忍の妻・香織。裏切りが交差し、人生が一変してしまう物語。意味深な問いの答えは、ぜひ本編で確かめてほしい。
取材協力：みこまる(@micomalu)
