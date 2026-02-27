12星座別！2026年3月1日〜3月31日の金運アップ方法【牡羊座〜乙女座】
自分の金銭感覚をしっかり見つめ直すひと月に2026年3月は、魚座に注目が集まります。太陽、水星、火星と3つの星が魚座を運行するのです。魚座は感受性を意味する星座であり、また理想や夢を物語る星座でもあります。
私たちは未来に大きな夢をはせ、その世界に浸って確かな感動を覚えるでしょう。しかしその一方で現実感覚が乏しくなるのも特徴です。
例えばお金。いくら使ってしまったのか分からない、預金残高がどのくらいなのか覚えていない……そんな状態に陥りがち。金運をアップさせたいのなら、自分の金銭感覚をしっかり見つめ直すひと月にしたいものです。
牡羊座3月の牡羊座は人気運がアップ。誰からも好かれ、慕われるひと月になるでしょう。自分らしさを意識するとよさそう。特に自分の長所に目を向けてみて。自信が育って周囲にアピール力が高まり、ますます愛されることになるはずです。
また自分のためにお金を使うと幸運が届けられる暗示も。カルチャーセンターなどで勉強するのもいいし、新しい洋服を買うのもおすすめ。いわば自己投資です。お金を出した以上に自分を成長させられるでしょう。
ラッキーアイテム：映画のDVD
牡牛座牡牛座の3月の運気はアップ傾向。楽しい気分で無理なく活動できるでしょう。人と人とをつなぐ能力を存分に発揮してください。集まりに進んで参加するのもいいし、自分で集まりを企画すればネットワークが大きく広がっていくはず。
一方、それと同時に気付かないうちにお金を使ってしまいそうな点には気を付けてください。毎日マメに家計簿をつけ、必ず収支を確認して浪費を防ぐこと。家計簿アプリを使えば想像以上に簡単に管理できるはず。
ラッキーアイテム：ノートパソコン
双子座双子座の3月の運気は低調。周囲から心ない批判を浴びやすく、引きこもりたい気分になってしまうかもしれません。でも年長者が力になってくれそうです。丁寧に相談をもちかけてみましょう。
またお金への関心が薄れる傾向にあります。つまりは金銭管理に無関心になりやすいのです。ネット通販でほしいものを次々と買ってしまわないよう、心を鬼にしなくては。百均にも気を付けて。
ラッキーアイテム：ダンベル
蟹座快調期を迎える3月の蟹座です。幸運を引き寄せる不思議な力が発動しそうです。何も心配せず、あるがままで暮らしてみましょう。ただし毎日のルーチンだけは続けて。コツコツと頑張ることこそが幸運の源泉になるはずです。
金運も良好。これまでの貯蓄法が間違っていなかったことを実感できるでしょう。ますます蓄財に励むよいきっかけになるはずです。多くの情報を集めることがカギ。儲け上手の人の話を聞くのもタメになりそうです。
ラッキーアイテム：スプリングコート
獅子座3月の獅子座の運気はイマイチながら、孤独に強くなれる暗示があります。“ここだけは何があっても譲れない”というポイントを見極めておきましょう。周囲のアドバイスには耳を貸さなくても大丈夫。きっと独り立ちしている自分を発見できるはずです。
金銭面はショッピング運が良好。特に輸入品にツキありそうです。品物選びに困ったら、迷わず外国製品をチョイスしてください。また、外食も外国料理レストランを選べば、出したお金以上の満足感が。
ラッキーアイテム：新しい下着
乙女座乙女座の3月は要注意の運気。ライバルに苦しめられる暗示があります。目立たないようにしましょう。ヘタに目立つと余計な敵をつくってしまいかねません。ナリを潜めているのが正解。また親しげに接近してくる人ほど下心がありそう、気を付けて。
金運は上々。目上の人からのアドバイスが役に立ちます。お金の使い方が上手な人に頼ってみるといいでしょう。また、貯蓄や使い方の見直しもアドバイス通りにやってみると金運はますます安定。
ラッキーアイテム：プリザーブドフラワー
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:All About 編集部)