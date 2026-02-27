「いつまでも美男美女」イケメン競艇選手、美人妻との顔出しショットに「そっくり！」「ずっと若い」の声
ボートレーサーの峰竜太選手は2月26日、自身のInstagramを更新。美人な妻との顔出しショットを披露しました。
【写真】峰竜太＆美人妻の顔出しショット
「ずっと若いお二人がいい刺激になります」峰選手は「ママとツーショット おたがい歳とりましたね〜これからもどうぞよろしく」とつづり、2枚の写真を投稿。滞在中のハワイのバーのような場所で、仲むつまじい夫婦ショットを披露しています。1枚目はアップのショットでアロハポーズを決め、ぴったり寄り添う2人の笑顔が最高に幸せそうです。光が差し込む明るい雰囲気の店内でリラックスしている様子がうかがえます。
ファンからは、「憧れの大好きなご夫婦です」「お似合いだし、そっくり！」「ずっと若いお二人がいい刺激になります」「美男美女でとってもお似合い」「似てる」「お2人いつまでも若々しくて羨ましい！！」「峰さん幸せが滲みでてますよ〜」「いつまでも美男美女〜」「最強最高のお似合い夫婦」と、絶賛の声が集まりました。
娘3人とのハワイ旅行ショットも24日には、「in Hawaii 家族サービスという名の自分サービスにきました ちょっとネガディブになってた心をデトックス」と、娘3人とのプライベートショットを披露していた峰選手。ファンからは、「ハワイが1番似合うFamilyですね」「リフレッシュしてきてください」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
