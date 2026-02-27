女優の大塚千弘（３９）が２７日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の鈴木浩介（５１）との間に第２子を出産したことを公表した。

前回の投稿が２０２５年１２月だったということもあり「皆様⁡お久しぶりです！お元気ですか？」とあいさつ。「私事で大変恐縮ですが この度、第２子を出産致しました」と報告した。

「予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースなのかな 兎にも角にもやっぱり妊娠、出産は奇跡なんだなぁと改めて感じました」と思いを吐露。「産まれてきてくれた、小さな小さな大事な命を大切に育てていきたいと思います」と決意をつづった。「妊娠出産と、支えて下さった皆様ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします」と周囲への感謝も忘れなかった。

大塚の実妹で女優の山下リオ（３３）は、自身のインスタのストーリーズで大塚の投稿を引用して「姉ちゃんおめでとう 赤ちゃんようこそ！」と祝福。大塚はさらにこの山下の投稿をストーリーズで引用し「出産立ち会ってくれてありがとう」と感謝を伝えていた。

大塚と鈴木は２０１５年７月期に放送されたテレビ朝日系「刑事７人」での共演をきっかけに交際を開始し、同年１０月７日に入籍。２１年５月に第１子誕生を発表した。