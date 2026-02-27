人気ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」の発売から２７日で３０年となった。

一昨年に誕生５０周年を迎えた「ハローキティ」など、日本のＩＰ（知的財産）コンテンツは世界的に人気を集める。政府はコンテンツ産業を「基幹産業」と位置付け、関連ビジネスの振興に力を入れている。（寺田航）

カビゴンやカイリューら１００匹

大阪・難波のホテル「ＭＩＭＡＲＵ大阪 難波ＮＯＲＴＨ」には、ポケモンの世界を楽しめる客室「ポケモンルーム」が設けられている。寝室やキッチンに至るまで、「カビゴン」「カイリュー」といったポケモン１００匹がデザインされているのが特徴だ。

全４０部屋のうち５部屋がポケモンルームで、平日は１泊５万円前後。欧米などからの訪日客の利用が多い。運営する「コスモスホテルマネジメント」（東京）が訪日客向けのホテル展開に際してアンケート調査を行ったところ、一番人気のコンテンツがポケモンだったという。

東京や京都でもポケモンルームのあるホテルを展開している。担当者は「ポケモンは親子で楽しめるコンテンツ。（関連グッズを取り扱う）近くのポケモンセンターに立ち寄り、『ポケモンづくし』で楽しむ人もいる」と話す。

ミッキーマウス抑え世界首位

日本のコンテンツＩＰの存在感は大きい。民間調査に基づき内閣府が公表した資料によると、キャラクターやコンテンツ別の累積収入（２０２３年まで）でポケモンは１４７０億ドル（約２３兆円）と、「ミッキーマウス＆フレンズ」などを抑え世界首位だった。トップ１０のうち半数を日本勢が占める。

背景には、ゲーム原作のアニメ・映画化、ライセンス提供など、ヒットしたコンテンツを多方面に展開する「メディアミックス」が奏功したことがある。

ポケモンはゲームの１作目が発売された１９９６年からカードゲームを展開。アニメは海外でも放送され、他業種とのコラボも進めたことで、ファン層の拡大につながった。任天堂も米ハリウッドで自社ＩＰの映画化に力を入れており、人気漫画の「ドラゴンボール」はサウジアラビアでテーマパーク建設が計画されている。

政府もＩＰビジネスへの支援を強化している。２０２４年にまとめた「新たなクールジャパン戦略」で、コンテンツ産業を「基幹産業」とした上で、日本発のコンテンツの海外市場規模を３３年に２０兆円とする目標を掲げた。

ＩＰビジネスに詳しいＫＰＭＧコンサルティングの中川祐氏は「複雑な権利処理を単純化する仕組みを整えたり、税制優遇で海外から資金・人材などの取り込みを図ったりすることも必要ではないか」と指摘する。