離婚、低収入…この先どうしよう。不安な妻にコンビニ店員が寄り添う／夫がいても誰かを好きになっていいですか？ コンビニで見つけた私の恋㉓
『夫がいても誰かを好きになっていいですか？ コンビニで見つけた私の恋』（ただっち/KADOKAWA）第23回【全24回】
【漫画】『夫がいても誰かを好きになっていいですか？ コンビニで見つけた私の恋』を第1回から読む
34歳OLのナツは、仕事帰りのコンビニでちょっとした「ご褒美」を買うことがささやかな楽しみ。夫との間には子供ができず、高齢出産となる年齢が迫り焦っていたが、夫は妊娠出産について曖昧な態度で、夫婦の間には溝ができつつあった。そんなある日、夜道で酔っ払いにからまれたナツは、近所のコンビニ店員・高橋に窮地を救ってもらう。それをきっかけにふたりの仲は急速に深まっていくが…。既婚女性の抱える葛藤と揺らぎを描く『夫がいても誰かを好きになっていいですか？』シリーズ第3弾。夫婦関係に閉塞感を抱えるOLとコンビニ店員の恋を描いた『夫がいても誰かを好きになっていいですか？ コンビニで見つけた私の恋』をお届けします。
■第42話 私はこの先どうなるのかな
■第43話 不幸になる未来しか考えられない
