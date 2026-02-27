大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が弟子の幕内・伯乃富士（２２）に暴力を振るい、日本相撲協会から事情聴取を受けていたことが２７日、明らかになった。伊勢ケ浜親方は大阪市内で報道陣の取材に応じ、協会には自ら報告したと説明。「責任のない行動を取ってしまった」と謝罪した。今後はコンプライアンス委員会が調査を進め、春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）後の理事会で協議される。

角界最多の力士３１人、関取７人が在籍する伊勢ケ浜部屋を率いる師匠が弟子に手を出していた。伊勢ケ浜親方は大阪市東成区での朝稽古前、報道陣の取材に応じ、伯乃富士への暴力行為を認めた。協会には自ら報告し、事情聴取を受けた。「全て協会に事実をお話しして、処分を待っている」と神妙な面持ちで語った。

伊勢ケ浜親方によると、暴力を振るった後ですぐに協会に報告するべきだと判断した。翌日に伯乃富士と事情を知る幕内・錦富士に「協会に２人の口からもちゃんと事実を話してくれ。自分がやったことも自分で協会の方に話すから」と同行を求めたという。関係者によると、聴取を受けたのは春場所番付発表の２４日。大阪での熱海富士の新三役会見への同席を取りやめ、３人で東京・両国国技館に出向いた。２５日以降は大阪で指導を継続しており、部屋の力士たちには「責任のない行動を取ってしまったと謝った」と説明した。

被害者である伯乃富士は元横綱・白鵬が師匠を務めていた旧宮城野部屋に入門したが、部屋の閉鎖により２４年４月に伊勢ケ浜部屋に転籍した。しこ名を伯桜鵬から改めた先場所で４場所連続金星を獲得するなど、将来を期待される存在。春場所は西前頭７枚目に位置する。大阪での稽古には参加していないが、師匠によると今回の一件が原因ではなく、先場所を途中休場する要因となった左足の負傷の治療を優先しているとした。

昨年６月に部屋を継承した伊勢ケ浜親方は暴力行為に至った経緯について「これ以上、何か話してこじれるのが一番悪いこと。今ああだこうだと言うのは、言い訳にしかならない」と詳細は伏せた。師匠による弟子への暴行行為は近年では例がない。今後はコンプライアンス委員会が調査を進め、春場所後の理事会で協議される見通し。協会は暴力根絶を掲げており、処分が下ることは確実とみられる。

◆伊勢ケ浜 春雄（いせがはま・はるお）本名・杉野森正山。元横綱・照ノ富士。１９９１年１１月２９日、モンゴル・ウランバートル市生まれ。３４歳。鳥取城北高から入門し、１１年技量審査場所で初土俵。１５年夏場所の初優勝後に大関昇進も両膝のけがなどで序二段まで転落。２１年名古屋場所後に第７３代横綱に昇進。同８月に日本国籍を取得。幕内優勝１０度。２５年初場所で引退し、同６月に伊勢ケ浜親方を襲名して部屋を継承。

〇…錦富士も稽古後に取材に応じ、日本相撲協会の聴取への同行を認めた。聴取の内容については「じきに全部出る話ではあるけど、それを受けて（協会が）どう判断されるかというところ」と明言を避けた。関係者によると、暴力事案の当事者ではなく、事情を知る立場として聴取を受けたという。

◆大相撲の主な暴行事案

▽０６年７月 幕内・露鵬が男性カメラマンに暴行して３日間の出場停止。

▽０７年６月 当時１７歳の序ノ口力士が師匠・時津風親方（元小結・双津竜）や兄弟子３人から暴行を受けて死亡。４人は傷害致死容疑で逮捕され、協会を解雇。

▽１０年１月 横綱・朝青龍が優勝した初場所中に泥酔して知人男性を暴行した問題で、現役引退。

▽１７年１０月 鳥取市内で幕内・貴ノ岩が横綱・日馬富士に頭部などを殴られ負傷し２場所連続休場。日馬富士は現役引退。

▽１８年３月 十両・貴公俊が春場所中の支度部屋で付け人に暴行。場所を休場して１場所の出場停止処分。

▽２２年１２月 伊勢ケ浜部屋で幕下以下の力士２人がちゃんこをかけるなどの暴力があったと被害者親族の電話相談により判明。加害者の１人は引退し、報告を怠った師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・旭富士）は協会の役職を２階級降格。

▽２３年５月 幕下以下の力士１人が２２年末から昨年１月にかけ、兄弟子に顔面などへ暴力を繰り返し受けたことが発覚。力士は引退し、師匠の陸奥親方（元大関・霧島）は事業部長を辞任。

▽２４年２月 宮城野部屋の幕内・北青鵬が、同部屋の２力士に対し、顔面、背中及び睾丸（こうがん）への平手打ち。財布に瞬間接着剤を塗布し、損壊。殺虫剤スプレーに点火してバーナー状にした炎を体へ近付けるなどの行為を日常的に繰り返されてきたことが発覚。北青鵬は引退。監督責任などで、師匠（元横綱・白鵬）を委員から年寄への２階級降格と、３か月の２０％報酬減額処分。部屋は一門の伊勢ケ浜部屋への預かりとなった。