カラオケ店舗のJOYSOUNDを展開するスタンダードは、3月4日から5月6日までの期間で、「ももクロ夏バカ2025×カラオケショップ JOYSOUNDコラボキャンペーン」と題して、JOYSOUND品川港南口店にカラオケコラボルームを展開。コラボルームにはサウンドバー「JBL Bar 1300MK2」を設置し、ももいろクローバーZのライブ映像をDolby Atmosのサウンドで楽しめる。

今回のコラボルーム用に「ももクロ夏のバカ騒ぎ2025」Blu-rayに収録のDay2から選りすぐったダイジェスト映像を用意。Bar 1300MK2のDolby Atmosサウンドでライブ会場さながらの臨場感を体感できる。

また、コラボルーム内の壁面やテーブル、ドアに至るまで、「ももクロ夏のバカ騒ぎ2025」の世界観で彩られ、ファンには堪らない空間を用意する。利用にはWeb専用ページからの予約が必要。予約は2名以上、最大2時間までを原則としている。

コラボルームは品川港南口店のみだが、JOYSOUND64店舗、ゆう遊空間2店舗の計66店舗でコラボドリンクの販売を実施。ももいろクローバーZのメンバーをイメージした4種類を用意。価格は各750円。

特典ノベルティとして、ドリンク1品につき、オリジナルポストカードがランダムで1枚プレゼントされる。ポストカードは全10種。裏面にはライブ映像をスマホなどで楽しめる「NeSTREAM LIVE」の視聴シリアルコードが記載されている。