富山市は今年4月から上下水道料金を改定し、一般的な家庭で1か月あたり合わせておよそ830円値上げします。



市の上下水道局はきょう市民に上下水道事業への理解を深めてもらおうと初めて市民参加型のワークショップを開きました。



このワークショップは富山市上下水道局が初めて開き、初回のきょうは水道をテーマに市民26人が参加しました。





はじめに市の上下水道事業の経営アドバイザーを務める、岩手県立大学の吉岡律司客員准教授が講演しました。吉岡准教授は将来的に人口が減少して水道事業の収益が減っても、これまでと同程度の費用がかかり続けることなど一般的な現状を説明しました。岩手県立大学 吉岡律司客員准教授「人口減少で何が怖いのかっていったときには、こういった事業が立ち行かなくなる費用構造になっているっていったところが怖いんですよっていう話をひとつ覚えていただければなと思います」公演のあと参加者はグループに分かれて市の職員も加わって意見交換しました。「値上げは嫌だけれど安心安全な水をいつも供給してもらえると思うと必要なのかなと嫌は嫌です」「危機感を持って考えていかないといけないのかなと関心を持つようになりました」「こんなに急激に人口が減るんだと知って問題意識が高まった」富山市はこうしたワークショップを合わせて5回開催する予定です。4月からの上下水道の料金改定で、富山市では一般的な家庭で1か月あたり合わせておよそ830円料金が上がる見通しです。