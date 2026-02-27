県が新年度予算案に盛り込んだ事業から富山の未来を考えるシリーズ「富山の明日へ」。



きょうは、日常的に医療的ケアが必要な子ども＝「医療的ケア児」への支援についてです。



新田知事

「こどもまん中社会の実現に向けて、あらゆる施策を総動員して取り組んでいきます」



県は今年度2月補正と新年度当初の予算案をあわせ、こども関連予算として438億5000万円を計上しました。





今年度当初予算から50億円増やしました。主なものでは富山児童相談所を移転整備して新たに設ける「仮称・こども安心センター」の工事費などに25億円余り、来年開業予定の新川こども施設の工事費に18億円余り、それに国の施策に合わせて行う小学校の給食費の負担軽減費用のほか、「こどもの権利条例」制定にも取り組みます。新田知事「誰一人取り残さずに、そしてこどもたちが自分たちで 決められるような、意思決定できるような、そんな社会を目指していく」あらゆる子どもたちを支える。 そのために予算を組んだのが日常的にたんの吸引などの医療ケアが必要な「医療的ケア児への支援」です。新年度予算案で県は訪問看護を行う医療機関への財政的支援のほか医療保険分を超える1回あたり最大4時間の訪問看護を受けられる事業費を盛り込みました。新田知事「総合的な医療的ケア児の皆さんへの対応、そしてそのご家族への支援、このようなことを富山県としてしっかりと確立をしていきたい」取り組みを強調する県ですが、当事者からは施策はまだ十分ではないという声があがります。今月、県議会の委員会に参考人として招かれた医療的ケア児を持つ保護者らの会の代表、堀口里奈さんです。堀口さん「なかなか今回の新事業で『レスパイト』の代替になるとは言い難い。当事者家族にニーズ調査をすることなく、このような予算を立てられていることに、正直、がっかりいたしました」レスパイトケアは「家族の休息」を目的として看護師が一時的にケアを代行する支援サービスです。堀口さんは県が事業化するとしている4時間の訪問看護では保護者が同席しなくてはならず家族の休息にはならないと訴えました。堀口さん「医療的ケア児だと 子どもがそばにいないのにモニターのアラームの幻聴が聞こえてくるんですよね。2日目からやっとメンタル的にも休める。レスパイトと訪問看護では担えるものが違いますし、私たちのニーズとはかけ離れているから」堀口さんの息子は、生まれつき染色体に異常がある障害があります。以前はチューブで栄養を取る「医療的ケア」が必要でした。たんの吸引などが必要な子どもなら家族は24時間体制で世話をすることになります。当事者たちが声を上げ続ける背景には県が去年、県リハビリテーション病院・子ども棟の病床を利用率の減少を理由に半減させる方針を発表したことがあります。保護者 沙魚川敬子さん「疲れ果ててもケアは止められない。それが医療的ケア児を支える家族の日常です。小児病床削減の知らせに私たちは深い絶望を感じています」堀口さんらは県リハは「最後の砦」だと知事に方針撤回を要望しました。堀口さん「私の手で息子を殺して後を追うかもしれない。このような声は決して特別ではありません」県は保護者の潜在的な需要を十分把握できていなかったとして方針を一旦撤回しました。さらに新年度、この潜在的ニーズについて調査するほか、支援体制を検討するための協議会を設置するとしています。堀口さん「日々ぐっすり眠ることは難しく、疲弊しきっています。18歳までのカウントダウンが始まっており、成人になってからのわが子の居場所がないことが大きな悩みです。「こども真ん中」という言葉ありますけど 障がい者もまんなか、そして県リハが最後の砦であってほしいと願っております」医療的ケア児をもつ保護者は目の前のケアだけでも大変なのに子どもの将来にも大きな不安を抱えているのが現状なんですね。特別支援学校などでは医療的ケアを学校で措置として受けられますが卒業するとそうした支援がなくなります。「18歳の壁」とも言われています。こちらは埼玉県が新年度予算に盛り込んだ医療的ケア児対策です。１８歳の壁解消に介護老人施設で支援を受けられる事業や保護者への人生設計を考える上で役立つライフブックづくりといった事業があります。医療的ケア児への支援はその保護者への支援です。いろんな境遇の人が安心して暮らせる社会づくりへ県の本気度が問われます。