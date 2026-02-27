去年とれたコメを産地や品種ごとに評価する食味ランキングの結果がきょう公表されました。



県産米3銘柄のうち収穫時期が遅い「晩稲」のてんこもりが7年ぶりに最高評価の特Aでしたがコシヒカリと富富富はともに特Aを逃し、前回から1段階評価を下げました。



県は、猛暑や水不足などが要因と見ています。



このランキングは日本穀物検定協会が見た目や味、香りなどを評価し、最高評価の「特A」から「A」「Aダッシュ」「B」「Bダッシュ」の5段階で格付けしています。





去年とれた県産コシヒカリは、上から2番目の「A」評価で、最高評価の「特A」だった前回から1つ評価を下げました。また、富富富は上から3番目の「Aダッシュ」で、こちらも前回「A」だった評価を1つ下げました。一方で、収穫時期が遅い「晩稲」品種の「てんこもり」は、2019年以来、7年ぶりに最高評価の「特A」でした。今回の結果について県は、コシヒカリや富富富は猛暑や雨不足などが影響したとみています。晩生のてんこもりは実るまでの日数が比較的長く、猛暑などの影響を受けにくかった可能性があるとしています。結果を受けて新田知事は、「特に富富富について評価が下がったことは誠に残念ですが今回の結果を検証のうえ必要な技術対策をさらに徹底し引き続き高品質で消費者や実需者に求められる米づくりに取り組んでまいります」というコメントを出しました。