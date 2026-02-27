＜飲み会は許可制？＞旦那「飲み代は生活費にまわせ！」職場の飲み会に誘われるも毎回断るハメに…
職場の人たちとの会食や飲み会があったり、友達と会う機会があったりと、ママが夜に出かけることもあるでしょう。その場合、家族の夕ご飯の準備や子どものお世話などがあるために、旦那さんに相談することもあるようですね。でもあるママは、旦那さんからOKが出ないようで……。こんな投稿がありました。
『今まで何回か職場の飲み会に誘われているけれど、旦那に相談してもOKをもらったことがない。「そんな金どこにあるの？」と言われる。自分が働いて稼いだお金で行くと言ったら、そんなことなら生活費にしろ、だって。でも、もう私の稼ぎの一部は生活費になっている。旦那の意見を聞かずに押し切って行けばいいけれど、そんな状態で行っても楽しめないから、結局断っている。みんなの家庭はどう？』
家族の予定を確認するよ
『私が働いているときも働いていないときもダメとは言われないけれど、許可は取るかな。旦那の夕飯のことや子どものこともあるから、多少の影響や迷惑はかけることになるし』
『子どもがいるから、自分だけの都合で勝手には決められないよ。夫婦でお互いに相談は必要だよね』
『旦那の仕事の都合もあるから、確認はしている。出張と同じ日になると、子どもがまだ小学生だから飲み会は行けない』
旦那さんに相談をするのは、ママが飲み会に行くと家に子どもだけになってしまうことがあるからですね。特に子どもが小さいと、夜に留守番をさせるのは心配です。飲み会の日に旦那さんが早めに帰宅できるならば安心ですから、それが可能かどうかの確認をするために、前もって相談という形を取るようです。
行くことは決まっているけど
『もちろん事前に話して最終確認を取るけれど、行く前提でご飯や子どものことを相談する感じ』
ママが飲み会で留守にする日に旦那さんが家にいられるかなど、事前の確認は必要ですね。そこで参加してもいいかどうかを確認するのではなく、すでに行く前提で話を進めるママもいます。夕ご飯の準備はどちらがするのか、あるいは旦那さんが子どもと一緒に外食をするのかなどを決めていくのでしょう。
旦那さんの許可はとらずに飲み会へ！
子どもがもう大きいから
『子どもはもう高校生だし、旦那の許可はいらない。報告のみ』
『子どもが小さいときは相談が必要だったけれど、今は自分のことは自分でできる年齢だから、旦那に相談は不要』
子どもが自分で夕食の準備ができる、あるいは作っておけば温めることができる年齢ならば、ママが飲み会に行っても夕ご飯の心配はなくなります。子どもたちだけで留守番もできそうですから、旦那さんに相談してスケジュールの調整をしてもらう必要もありませんね。
お互い働いているから
『投稿者さんは仕事をしているんでしょ？ 許可がないと行けないの意味がわからない』
投稿者さんの場合、旦那さんのOKがでないのは金銭的な理由も関係しています。でも飲み会のお金は投稿者さんの収入から出すのですから、旦那さんにあれこれ言われたくないと思ってしまいますね。職場の飲み会であれば、仕事仲間との交流などもあるでしょう。今後の仕事に影響が出る可能性もありますから、飲み会も仕事のうちと考えると、旦那さんの許可は得なくてもよいのではないでしょうか。
夫婦はお互いさまの関係でいたい
『子どもが小学生だから、どちらかが家にいる必要があるから、旦那の都合を聞いてから決めているよ。逆に旦那も、飲み会のときは私に都合を聞いてくるよ。お互いさまだわ』
『子どもも大きいし許可は必要ないけれど、確認はするよ。用事があって家にいないといけない場合もあるから。旦那にも約束する前に確認してと言っているから、お互いさまだよ』
職場や友達との飲み会は、旦那さんにもあるかもしれません。その際には、投稿者さんが家にいて子どもたちのお世話をすることになるでしょう。旦那さんは楽しい時間を過ごしているわけですから、そのような機会を投稿者さんは持てないというのは、おかしな話ですよね。前もってお互いの予定を合わせておいて、それぞれが自由な時間を持てるよう夫婦が話し合うのは当然のことでしょう。特に今回は投稿者さんも収入を得ていて、そこから飲み会のお金を支払います。そのお金を生活費に、という旦那さんの言い分は無理があるように思えてしまいますね。子どもが小さければ旦那さんにお願いすることになるでしょうが、飲み会に行くことを前提に話してもよいでしょう。投稿者さんはそこまで旦那さんに気を遣うことなく、もっと自分の時間を楽しんでもよいのかもしれませんね。