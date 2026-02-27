「夕方、人との距離が気になる…」自分では気づきにくい“大人のニオイ”にこっそり備えるケアアイテム
「毎日ちゃんと洗っているのに、なんとなく不安」「夕方になるとニオイが気になる」…ワキはもちろん、耳のうしろや首まわりなどは皮脂が多く、年齢とともにケア意識が高まる部位。そこで注目したいのが、洗浄と制汗を組み合わせた“ダブルケア”。今回は、直ヌリタイプや専用クレンジング、全身用洗浄料など、毎日の習慣に取り入れやすいアイテムを紹介する。
【写真】“耳ウラ・首まで直ヌリ”大人のニオイを元から防ぐ一本
■【医薬部外品】デオナチュレ 男ソフトストーンW ミドル
加齢によるニオイが気になりやすいワキ・耳のうしろ・首の後ろまでしっかり塗れるスティックタイプの制汗デオドラント。有効成分「焼ミョウバン」を配合し、ニオイの原因にアプローチしながら汗を抑える設計。直塗りタイプなので密着感が高く、朝のひと塗りでケアを完了できるのもポイント。ベタつきにくく、白残りしにくい処方で、忙しい朝にも使いやすい。ニオイが気になりやすい“複数部位”をまとめてケアしたい人に向く一本だ。
●おすすめポイント
・ワキだけでなく耳ウラ・首にも塗れる
・焼ミョウバン配合でニオイ対策
・スティック直塗りで密着しやすい
■デオナチュレ ワキすっきりジェルクレンジング
ワキの汗は皮脂やたんぱく質を多く含み、ベタつきやすいのが特徴。その汚れが残ることでニオイの原因につながることも。本品はヒマワリ種子油由来の石けんを配合したジェルタイプのクレンジングで、ワキに直接なじませて使う仕様。制汗剤の残りや皮脂汚れをすっきり落としやすく、次に使うデオドラントのなじみもサポートする。夜のリセットケアとして取り入れたい一本。
●おすすめポイント
・直塗りジェルでワキに密着
・皮脂や制汗剤残りを落としやすい
・夜の“仕込みケア”に最適
■デオナチュレ 直ヌリジェル石けん 全身用
泡立てずに使う直塗りタイプのジェル洗浄料。ニオイの原因となる酸化した皮脂汚れに着目し、すっきり洗い流しながらもうるおいを保つ設計。天然オリーブオイル（保湿成分）を配合し、つっぱりにくい洗い上がりを実現している。ワキだけでなく、首や胸元、背中など皮脂が気になる部位にも使えるため、全身のニオイ対策を見直したい人におすすめ。
●おすすめポイント
・泡立て不要の直塗りタイプ
・酸化皮脂汚れに着目
・全身に使えるジェル洗浄料
■デ・オウ 薬用プロテクトデオジャム
速乾性と密着性に優れたみずみずしいジェルタイプの直塗り制汗剤。ワキだけでなく、首や耳のうしろ、足など気になる部位に使える。シトラスハーブの香りでさわやかな印象を演出しつつ、ニオイケアをサポート。ジェル特有の伸びのよさで広範囲に塗りやすく、ベタつきにくい使用感も魅力だ。朝のひと塗りで快適さをキープしたい人に。
●おすすめポイント
・ジェルタイプで伸びがよい
・ワキ・首・耳ウラ・足に使える
・爽やかなシトラスハーブの香り
■【Amazon.co.jp限定】エージーデオ24メン 薬用メンズボディクレンズ
顔も洗える薬用ボディソープ。汗臭や体臭などのニオイ対策に着目し、殺菌有効成分IPMP（イソプロピルメチルフェノール）を配合。泡で出てくるタイプで使いやすく、背中や足など広範囲の洗浄にも向く。高い洗浄力と保湿のバランスを意識した設計で、毎日のバスタイムに取り入れやすい一本。全身のベースケアとして活用できる。
●おすすめポイント
・顔も洗えるボディソープ
・殺菌有効成分IPMP配合
・泡タイプで使いやすい
大人のニオイ対策は「ワキだけ塗る」で終わらせないことがポイント。耳のうしろや首まわりなど、意外と見落としがちな部位まで含めて“洗う×塗る”の習慣を整えることで、清潔感はぐっと底上げできる。朝のひと塗り、夜のリセットケア。毎日の積み重ねが、自信につながる。
