【あす】韓国ドラマ『ロマンス』の再会SPがテレビ初放送 キム・ジェウォン＆キム・ハヌルが当時の思い出やドラマの名シーンを振り返る
俳優のキム・ジェウォン、キム・ハヌルが出演するオリジナル番組「伝説の韓国ドラマ『ロマンス』が甦る！キム・ジェウォン×キム・ハヌル再会SP」があす28日、CS衛星劇場でテレビ初放送される（後0：00〜1：00）。
【写真】キム・ジェウォン×キム・ハヌル、手繋ぎ胸キュンショット
男子高校生と女性教師の恋愛を爽やかに描き、2002年韓国での放送当時、平均視聴率20％をマークした純愛ドラマの傑作『ロマンス』。本ドラマで男子高校生・グァヌを演じたキム・ジェウォンと、新米教師・チェウォンを演じたキム・ハヌルが24年ぶりに再会。当時の思い出やドラマの名シーンを振り返る特別番組となっている。
撮影後一度も会っていなかったという2人が再会の時を迎えた瞬間、キム・ハヌルが涙を流す一幕も。かつてのドラマファンならずとも胸が熱くなる、感動のひとときを届ける。
2人が出演する韓国ドラマ『ロマンス』は、3月までCS衛星劇場にて放送中。（毎週水曜 後11：00〜／毎週火曜 前11：45〜）
