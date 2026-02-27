俳優・柄本佑（39）が27日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演し、役作りのエピソードを語った。

若手実力派として知られるが、こだわりについて聞かれると「△」の札を上げた。「逆に言うと、人から言われる、こだわってるよねとか（なら分かるが）、本人が“こだわってます”と言うと恥ずかしくなる」と、その理由を明かした。

それでも、こだわった演出があるという。それは、一昨年放送されたNHK大河ドラマ「光る君へ」。藤原道長を演じるのを前に、「“ちょんまげだから伸ばして”と言われて、“分かりました”と言って伸ばした」という。ところが、いざ撮影になると、他の出演者はかつらの人が多かったといい、「割と伸ばしているのが、僕と（ロバートの）秋山さんくらいで」と笑わせた。

柄本は地毛を結って撮影に臨んだことを明かした。道長は史実上、出家する。剃髪シーンもあり、ある覚悟を決めた。

「せっかく結って撮影しているのが後半、撮影もスケジュールもあって入り組んでくると、僕が出家した後のシーンと出家前のシーンとかが重なってきたりすると、特殊メークでかつらして、また地毛のちょんまげに戻して…みたいなのとかを考えていくと、どうも自分の中のしんが通らない。せっかく地毛でやってるんだったら、出家するのであれば、やっぱり自分でそりたいって思って」

大事な剃髪シーンを、失敗ができない地毛で行うことを決意した。「撮影が始まって3、 4カ月くらいのところで、プロデューサーの方に言って。早いうちに言った方がいい。直前に言っても間に合わないから、早いうちに言って」。すると、制作スタッフもスケジュール調整に尽力してくれ、無事に柄本の望みがかなったという。

しかし、剃髪については妻の女優・安藤サクラには伝えていなかったようだ。「剃髪のシーンが終わって、家に帰ったのが割と夜中だったんです。もううちの妻は寝ていたので、そろっと行って、真っ暗闇で布団のところに行った。一瞬起きたんですよ。ぱっと見て、ふえええ〜！って」。スタジオは爆笑に包まれた。