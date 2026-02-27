花耶、新曲「Windmaker」がTVアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』OPテーマに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シリーズ累計100万部突破の人気タイトル『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』のTVアニメのOPテーマに、花耶(かや)が歌う新曲「Windmaker」が決定した。

花耶が歌う新曲「Windmaker」は、本アニメのために書き下ろされた楽曲。ケルティックサウンドとPOPSが融合した軽快なサウンドに、花耶の伸びやかな歌声が重なり合う印象的な楽曲となっている。

本楽曲の音源は、3月27日公開予定のアニメ第1弾PV内で初解禁予定。今後の続報にも乞うご期待！

●作品情報

TVアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』

＜イントロダクション＞

優秀なサンチェス公爵家には二人の姉妹がいた。

姉のフローラは才色兼備な聖女候補。

妹のカロリーナは地味で才能もない落ちこぼれ……。

カロリーナは優秀な姉と比べられ、劣等感を抱える日々を送っていた。

ある日、カロリーナのもとに隣国との関係調整のため第二皇子との縁談が舞い込む。

ただし、皇子は“野蛮”で“残酷無比”と噂の人物。

「お役に立てるなら」

国を守るため政略結婚を受け入れるカロリーナだったが、この決断が人生を一変させる──。

噂に反して紳士的な皇子や新しい家族に正当に評価され、少しずつ自分を認められるようになっていくカロリーナ。さらに、不思議な力が宿っていることが判明する。

一方、王国に残されたフローラは不調続きで……。

「第2回アース・スターノベル大賞」奨励賞受賞、シリーズ累計100万部突破の人気タイトルが、待望のアニメ化決定！

これは、落ちこぼれ令嬢と不器用な皇子が幸せをつかみ取る、愛の物語──。

●楽曲情報

TVアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』オープニング主題歌

「Windmaker」

花耶

●ライブ情報

『花耶 One Man Live “ Ace ” 』

2026年4月26日(日)

【１部】開演 14:00〜

【２部】開演 18:30〜

会場：渋谷WWW

チケット: 料金

VIP(2SHOT撮影付き)：￥14,000(tax in)

一般：￥8,800(tax in)

体験席：￥3,300(tax in) ※特典付属なし

チケット一般発売中

https://eplus.jp/kaya/

その他詳細はこちら

https://kaya-official.jp/news/detail/item-5452/

＜Profile＞

花耶（かや）

アーティスト、声優、俳優

【生年月日】2001年4月26日

【特技】ピアノ・絶対音感 【趣味】アニメ鑑賞

【資格】書道準二段・珠算初段

2001年４月26日生まれ。

山梨県・南アルプス市出身。甲斐清和高等学校音楽科へ特待生として進学。高校2年生の頃、『NHKのど自慢チャンピオン大会 』に出場。同年、テレビ朝日の歌唱オーディション番組『音楽チャンプ〜歌うま日本一決定戦〜』で優勝し、日本一の座に輝く。

2022年1月、デビュー曲「白馬の王子と薔薇色の私」でメジャーデビュー。作詞を手がけた一青窈からは、その歌声を「人の心に沁み入り浄化されていくような神聖な歌声（ホーリーボイス）」と評される。

2025年10月29日には、TVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』オープニング主題歌「Reincarnation」を収録したシングルをリリース。さらに2026年1月28日には、TVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』エンディングテーマ「Sanctuary」を発表。続く2月には、新曲「A star」が『町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい』の作品公式テーマソングとして配信リリースされるなど、立て続けにアニメタイアップ楽曲を担当。さらにワンマンライブも開催し、精力的に活動を展開中。

2026年も10月放送予定のTVアニメ『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』オープニング主題歌等、多数のTVアニメ主題歌タイアップが控えており、今後の活躍が期待されるアーティストである。

