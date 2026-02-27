ロックバンド・FLOW、配信限定アルバム「FLOW 26TH ANNIVERSARY BEST 26 SONGS」配信スタート＆“FLOW THE FESTIVAL 2026”の第二弾出演アーティスト解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

数々のアニメ・ゲーム関連タイアップ楽曲を手がけ、日本人バンド史上初となる“ライブによる世界五大陸制覇”を達成したばかり、日本を代表するミクスチャー・ロックバンドFLOWの配信限定アルバム「FLOW 26TH ANNIVERSARY BEST 26 SONGS」のダウンロード・ストリーミング配信がスタートした。

今回の配信限定アルバム「FLOW 26TH ANNIVERSARY BEST 26 SONGS」は、”26（フロウ）の年”にちなみ、ストリーミングの再生数上位人気曲から“26曲”をセレクトしたアルバムとなっている。収録楽曲は、アニメ『NARUTO-ナルト-』のOPテーマ「GO!!!」や、『コードギアス 反逆のルルーシュ』のOPテーマ「COLORS」をはじめ、多くのタイアップ曲から構成されており、中でも『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のOPテーマである楽曲「Sign」はSpotifyにおいて再生回数1億6,200万回を突破。誰でも一度は耳にした楽曲がみつかるようなアルバムとなっている。

また、2026年6月6日（土）7日（日）に横浜・ぴあアリーナMMで開催される、FLOW主催アニソンロックフェス、「FLOW THE FESTIVAL 2026」の第二弾出演アーティストを発表した。

第二弾出演アーティストとして、1日目のWelcome ActにSunSet Swish、2日目のWelcome ActにREAL AKIBA BOYZ&REAL AKIBA BAND feat.スピラ・スピカ、さらにメインステージにはCHiCO with HoneyWorksの出演が決定した。

さらに、メインステージの幕間を彩るサイドステージ出演者も発表。1日目のDJコーナーにはアニバーサリーイヤーを迎えたDJ KOO 45TH ANNIVERSARY、PERFORMANCEコーナーには、次世代の「アイドル×声優」発掘オーディションから誕生したProject LEAP!が出演。2日目のDJコーナーには『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』内ユニット「Roselia」のメンバーとしても活躍するDJ Meguchee、PERFORMANCEコーナーには、5人組踊り手グループのアナタシアが出演。また、FLOWステージでのスペシャルコラボアーティストとして、ALI PROJECTのボーカル・宝野アリカの出演も決定した。

現在、チケットぴあにてオフィシャルチケット3次先行の受付がスタート。チケットがまだの方はぜひ早めにチェックしてほしい。

今年は「100年に一度の“26（フロウ）イヤー”」を迎え、さらなる勢いをもって加速していくFLOWの今後の活動から、ますます目が離せない一年となりそうだ。

●イベント情報

FLOW THE FESTIVAL 2026

2026年6月6日(土)、7日(日)

会場：ぴあアリーナMM

開場/開演 10:00/12:00

特設サイト

https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026/

＜6月6日(土)出演アーティスト＞

〈メインステージ〉

FLOW／打首獄門同好会／GRANRODEO／Survive Said The Prophet／RAISE A SUILEN and more…

【Welcome Act】

SunSet Swish

〈サイドステージ〉

【DJコーナー】

DJ KOO 45TH ANNIVERSARY

【PERFORMANCE】

Project LEAP!

＜6月7日(日)出演アーティスト＞

〈メインステージ〉

FLOW／angela／ORANGE RANGE／9mm Parabellum Bullet／CHiCO with HoneyWorks／フレデリック

【Welcome Act】

REAL AKIBA BOYZ & REAL AKIBA BAND feat. スピラ・スピカ

【FLOWステージ スペシャルコラボアーティスト】

宝野アリカ（ALI PROJECT）

〈サイドステージ〉

【DJコーナー】

DJ Meguchee

【PERFORMANCE】

アナタシア

※チケットお申し込みの際には、チケットぴあの会員登録(無料)が必要となります。

※オフィシャル3次先行はどなたでもお申し込みいただけます。

※FLOW OFFICIAL MEMBER「26ers」の方は、別途26ersチケット3次先行をご利用ください。

チケット

＜2日通し券＞

VIP指定席 2日券 41,260円（＊VIPエリアでのライブ観覧＋グッズ2点付き）

アリーナ指定席 2日券 24,000円

スタンド指定席 2日券 19,000円

車椅子席2日券 19,000円

＜1日券＞

VIP指定席 1日券 26,550円（＊VIPエリアでのライブ観覧＋グッズ1点付き）

アリーナ指定席 1日券 13,000円

スタンド指定席 1日券 10,900円

車椅子席1日券 10,900円

詳細は、「FLOW THE FESTIVAL 2026」特設サイト（https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026/）からご確認下さい。

過去13枚のアルバムから厳選!!!26曲を披露するオールタイムベストツアー開催！

『FLOW 26TH ANNIVERSARY TOUR 2026 “ALL TIME 26” 26曲ライブ』

4月10日(金) 18:15/19:00

東京：恵比寿LIQUIDROOM

4月22日(水) 18:30/19:00

宮城：仙台darwin

5月6日(水・祝) 16:30/17:00

福岡：DRUM Be-1

5月8日(金) 18:15/19:00

愛知：ElectricLadyLand

5月12日(火) 18:15/19:00

大阪：心斎橋BIGCAT

詳細はこちら

https://www.flow-official.jp/news/detail.php?id=2689&bu=.%2F

●配信情報

配信限定アルバム

「FLOW 26TH ANNIVERSARY BEST 26 SONGS」

配信中

配信リンクはこちら

https://flow.lnk.to/best26songs

3月6日配信開始

パチンコ機「eフィーバーBASTARD！！ −暗黒の破壊神−」主題歌

「LIVING DEAD」

作詞：KOHSHI ASAKAWA

作曲：TAKESHI ASAKAWA

編曲：FLOW

配信リンクはこちら

https://flow.lnk.to/LIVING_DEAD

配信中

FLOW初となる、機動戦士ガンダムのタイアップ楽曲！

アーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース WAVECHOES(ウェイブエコーズ)」主題歌

「5TELLA」

作詞：KOHSHI ASAKAWA

作曲：TAKESHI ASAKAWA

編曲：FLOW

配信リンクはこちら

https://Flow.lnk.to/5TELLA

