¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û£´ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÀèÀ©£³¥é¥ó¡ª ¥¹¥¿¥á¥óÃ¥¼è¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤«¤éÁáÂ®£±¹æÃÆ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿£²£·Æü¤ÎÃæÆü¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¡¢½é²ó¡¢°ì»à°ìÎÝ¤«¤é£³ÈÖ¡¦ËÒ¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¡£ÃæÆü¡¦Ìø¤Î£±£³£¸¥¥íÆâ³Ñµå¤ò°ìÁ®¡£àÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Öá¤ÎÃÆÆ»¤ÇÀèÀ©£³¥é¥ó¤ò±¦ÍãÀÊÃæÃÊ¤ËÆÍ¤¤µ¤·¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤â£³°ÂÂÇ£µÂÇÅÀ¤È¹¥Ä´¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨¤Î¥»¤ÎÆó´§²¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÀï»Î¤È¤·¤Æ¤â¡¢£³Àï¤ÇÁá¤¯¤â£¸ÂÇÅÀÌÜ¡£Á°Æü£²£¶Æü¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤«¤é¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°¡Ê£³£²¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê£³£±¡Ë¤é£Í£Ì£ÂÀª¤ÎÌî¼ê¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡£¤ª¤â¤Ë»°ÎÝ¡¦±¦Íã¤Ç¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëº´Æ£µ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âº·É¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÂåÉ½¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ïà¥é¥¤¥Ð¥ëá¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡£³·î¤ÎÂçºå¤Ç¤Î¶¯²½»î¹ç¤«¤é¤Ï¡¢¼«¤é¤ÈÆ±¤¸¡ÖÆâÌî¼ê¡×¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë£×¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¤Î£²¿Í¤â¹çÎ®Í½Äê¡£Ç°´ê¤Î£×£Â£Ã¤ÎÉñÂæ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢¸×¤ÎÆó´§²¦¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÏÁá¤¯¤â¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤À¡£