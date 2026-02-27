工藤静香「ほぼCocomi」過去ショットに反響「同一人物すぎる」「美人親子」
【モデルプレス＝2026/02/27】歌手の工藤静香が2月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。過去ショットを公開した。
工藤は、「ファンアカより」と記し、前髪を立ち上げて額を出した暗めのブラウンのロングヘアの自身の過去写真を公開。「ほぼCocomi」と長女で、音楽家のCocomiと似ているというコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「本当にそっくり」「似すぎてて娘さんかと思った」「同一人物すぎる」「美人親子」「可愛すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
