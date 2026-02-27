障害がある子どもの教育を担う県内の特別支援学校のうち、10校であわせて70の教室が足りていないことが分かりました。対象となる児童・生徒の増加が背景にあり、プレハブの校舎で対応している学校もあります。

これは27日の県議会で報告されたものです。県内に15ある特別支援学校のうち、10校で70の教室が不足している現状が示されました。

この中で最も教室が足りないのが、霧島市・姶良市・志布志市・曽於市・鹿屋市輝北町から子どもを受け入れている、霧島市福山町の牧之原特別支援学校です。

（記者）「牧之原特別支援学校。こちらの階段は子どもが落下しないよう板がはっている」

牧之原特別支援学校では20の教室が不足しています。在籍する422人のうちおよそ70人がプレハブの校舎で学んでいます。

教室が不足している背景には…

教室が不足している背景には、特別支援学校の児童生徒の増加があります。

県教育委員会によりますと、児童生徒数は2015年度は2055人でしたが、この10年間で861人増え、今年度は2916人となっています。

（牧之原特別支援学校 小山浩平校長）「特別支援教育に対する理解がだいぶ深まり、希望する保護者が増えている」

プレハブの校舎は課題も…

プレハブの校舎は安全面に配慮はしているものの、課題もあります。

（牧野原特別支援学校 小山浩平校長）「壁が薄いので特に夏場の廊下は暑く、熱がこもる。壁の薄さに伴う音、2階から下には大きな音が響いている」

県教育委員会は2028年4月、志布志市に新たな学校を整備するなどして児童生徒の増加に対応したいとしています。

