1万人以上のランナーが出走する今度の日曜開催の「鹿児島マラソン」。鹿児島市のおもてなし会場では27日、準備が着々と進んでいました。

今度の日曜開催の「鹿児島マラソン」。午前8時半スタートで、フルマラソン・ファンランあわせて、県内外・海外からおよそ1万5000人が出走します。

フルマラソンには、前回大会2位の日置市役所の公務員ランナー・飛松佑輔さんや、大会オフィシャルアンバサダー・東京ホテイソンのたけるさんらが挑みます。

いよいよあさって…準備着々と

（記者）「いよいよあさって開催の鹿児島マラソン、おもてなし広場である中央公園では雨のなか着々と準備が進んでいます」

今月28日と来月1日、ランナーへのおもてなし会場となる鹿児島市の中央公園では、きょう27日雨の中、大会グッズの販売ブースなどの準備が進んでいました。

取材をしていると、ランナーに配られる参加賞のTシャツが会場に到着。西郷さんとツン、背中には大きな桜島と、「ど～んときばれ！」のメッセージが書かれています。

（鹿児島マラソン実行委員会 渕田洋介さん）「事務局、関係者1年かけて準備してきた、大会当日は思う存分楽しんで走ってもらえれば」

大会当日は交通規制が行われます。

午前8時半にドルフィンポート跡地をスタートし、鹿児島市街地を通過したあと国道10号を北上。姶良市で折り返し、鹿児島市役所を目指します。

鹿児島市街地は午前3時から午後4時半まで、国道10号は午前8時すぎから午後4時前まで順次、通行止めなど規制が行われます。詳しい情報は、大会ホームページで確認できます。

