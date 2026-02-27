欧州株　上げ幅縮小、仏ＣＡＣ指数は下げに転じる
東京時間19:42現在
英ＦＴＳＥ100　 10894.50（+47.80　+0.44%）
独ＤＡＸ　　25311.59（+22.57　+0.09%）
仏ＣＡＣ40　 8610.10（-10.83　-0.13%）
スイスＳＭＩ　 14019.59（+105.86　+0.76%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:42現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49273.00（-258.00　-0.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6897.50（-22.50　-0.33%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25021.50（-59.50　-0.24%）