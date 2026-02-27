欧州株 上げ幅縮小、仏ＣＡＣ指数は下げに転じる
東京時間19:42現在
英ＦＴＳＥ100 10894.50（+47.80 +0.44%）
独ＤＡＸ 25311.59（+22.57 +0.09%）
仏ＣＡＣ40 8610.10（-10.83 -0.13%）
スイスＳＭＩ 14019.59（+105.86 +0.76%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:42現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49273.00（-258.00 -0.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6897.50（-22.50 -0.33%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25021.50（-59.50 -0.24%）
