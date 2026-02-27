大相撲の幕内・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が２７日、大阪・松原市内の部屋宿舎で行われた朝稽古で、春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）へ向けて汗を流した。

部屋の大関・琴桜、出稽古に来た関脇・高安（田子ノ浦）らと計６番相撲を取った。稽古場では師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）から身ぶり手ぶりでアドバイスを受ける場面もあり、稽古終了後も土俵まわりで動きを確認した。「難しいが、場所前は四つ身の形を磨くということを意識していて、師匠に教えてもらっている。１週間、まだあるので、仕上げていかないといけない」と初日を見据えた。

またこの日で人気ゲーム「ポケットモンスター」の初代作品が発売されてから、３０周年を迎えた。琴勝峰もポケモンが好きだといい、「Ｓｗｉｔｃｈ２で、新しいＺＡ（ＬＥＧＥＮＤＳ Ｚ―Ａ）もやっています」と明かした。好きなポケモンには伝説のポケモン『カイオーガ』を挙げ、「自分が一番最初にやったカセットがサファイアだったので、カイオーガを当時捕まえた。結構何回もやって、捕まえるのは難しかったので、捕まえた時はうれしかったですね」と、思い出を明かした。