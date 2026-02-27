成田凌、沢尻エリカは「生きている勢いがある」 富山ロケの裏側ぶっちゃけて笑いを誘う
俳優の成田凌、沢尻エリカが27日、都内で行われた映画『#拡散』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】さすがのスタイル！大胆背中あきドレスの沢尻エリカ
2019年公開の映画『人間失格 太宰治と3人の女たち』以来の共演となった成田と沢尻。成田は「こんなにガッツリ一緒に芝居するのは初めて。毎日ワクワクしてまいした」とし、沢尻も「楽しかったです。付いていこうと思いました」と振り返った。6年ぶりの沢尻について成田は「常に生きている勢いがある人間。現場にいるとすごいです。やっぱり力を感じます。沢尻さんは（ロケ地の富山から）早めに東京に帰られたんですけど、残されて士気がだいぶ下がりましたからね」と冗談交じりに話していた。
コロナ禍を経た現代社会では、真偽不明の怪情報やフェイクニュースが瞬時に拡散され、真実が容易に覆い隠される。本作は、そうした“情報の暴走”に翻ろうされる一人の男の姿を通して、現代社会の歪みと人間の本質に迫る社会派ドラマ。主人公は、ワクチン接種の翌朝に妻を亡くした浅岡信治（成田凌）。深い喪失感を抱えながら日常を生きていたが、ある一枚の遺影写真をきっかけに運命が大きく動き出す。新聞記者・美波（沢尻エリカ）によって掲載されたその写真は“奇跡の一枚”として注目を集め、やがて信治は「反ワクチンの象徴」として世間に祭り上げられていく。悲しみとは別の感情――承認欲求や虚栄心が芽生え、信治は次第に心の均衡を失っていく。
イベントには、山谷花純、赤間麻里子、船ヶ山哲、鈴木志音、白金監督も参加した。
