南砺市の田中市長はきょう地元であす開幕するフリースタイルスキーモーグル・ワールドカップにむけ、大きな期待を寄せるとともに大会終了後、経済効果を精査する考えを示しました。



県内では初めて、日本で6年ぶりとなるモーグルのワールドカップ「富山なんと大会」。



大会には、男子モーグル世界ランキング1位で、今月行われたミラノ・コルティナオリンピック、フリースタイルスキー男子で2つのメダルを獲得した日本のエース、堀島行真選手や県勢唯一の出場となる魚津市出身の22歳、元野 響選手らが出場予定です。





きょうの定例会見で南砺市の田中市長は素晴らしい大会になればと期待感を示しました。KNBの記者から経済効果をどう見るか問われた田中市長は。田中市長「経済効果っていうのはちょっと分かりませんけども、富山県全体の経済効果でこれは考えないといけないと思いますので、知名度を高めるという経済効果、これは後ほどまたじわじわと広がっていくと思いますし、（大会が）終わった後にもう1回精査したいと思います」このように述べて大会終了後に経済効果をまとめる考えを示しました。大会は、あすとあさって、たいらスキー場で行われます。観覧は無料ですが会場へは一般車両の乗り入れが規制されます。運行される無料のシャトルバスを利用してください。