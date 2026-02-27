2月もあすまでですが、気象学的にはあすで冬が終わります。



2月までが冬、なんですね。そこで12月から2月まで、この冬を記録と共に映像で振り返ります。



まずは雪から。富山市で見てみます。初雪は12月3日で、平年と同じでした。



初積雪となったのは12月5日で、こちらは平年より8日早い観測でした。



きのうまでの降雪量は合計232センチでほぼ平年並みです。



最も雪が深かったのは52センチでした。こちらもほぼ平年並みでした。





だいたいの記録が平年に近い冬だったのですね。ただ、月ごとの降雪量には特徴がありました。12月は9センチと少なめでしたが、1月は173センチと一気に増えました。2月は50センチで、雪は1月に集中していました。雪は平年並みでしたが、気温はどうでしたか。この冬の平均気温は、きのうまでで4.9度。平年の4.0度を0.9度上回りました。また、1日を通して気温が氷点下となる真冬日は、1月22日と2月8日の2回ありました。県内では3年ぶりの「真冬日」の観測でした。また最低気温が氷点下となる「冬日」はきのうまでで30日。前の冬は27日でしたので、ほぼ同じ日数でした。この冬は雪の量はほぼ平年並み、気温はやや高めだったんですね。そんなこの冬、ニュースもいろいろありました。長岡慧記者「富山市の牛岳温泉スキー場です。あすのオープンを予定していましたが、ゲレンデには雪がまったくありません」12月は初雪のあと、まとまった雪が降らず、県内のスキー場はオープン延期が相次ぎました。クリスマスも雪は降りませんでしたし、年末も比較的穏やかでした。ところが、新年を迎えると一変します。正月2日に14センチ、3日に18センチの雪が降り寒波の影響で大雪となりました。その後先月21日から25日頃にかけ「最長寒波」と呼ばれる強い寒気が入り込み、県内でも影響が出ました。高速道路や国道8号で交通障害が起きるのを避けるため予防的な通行止めを行いましたね。高岡市では万葉線が脱線しましたし生活も影響を受けました。2月に入り、立春には青空が広がりました。残念だったのは不振が続いた富山湾のブリ漁です。「ひみ寒ぶり宣言」が出ないまま暦の上で春を迎えました。そして立春を過ぎたところでの雪でしたね。衆議院選挙の投開票日だった今月8日は、今月で最も多い降雪となりました。投票に訪れた人「よっぽど棄権しようかと思ったんですけどね。私ら車がないんですよ」県内3選挙区をあわせた投票率は53.25パーセント、大雪の影響もあって、戦後2番目の低さでした。この冬は、美しい風景も私たちに届けてくれました。青空に雪の立山連峰。「THE富山」ですね。富山が世界に誇る絶景だと強く思います。世界といえば世界遺産・相倉合掌造り集落にも多くの観光客が訪れ雪景色を楽しみました。「マレーシアからです」日差しをうけた茅葺き屋根から立ちのぼる水蒸気。寒さのなかでも「光の春」を感じる景色が広がっていました。そして、春の足音はさらに近づきます。今月18日には北陸地方で春一番を観測しました。全国で最初の発表でした。今週24日には県内でスギ花粉の飛散も始まりました。あさってから3月です。ただ3月でも雪が降ることはあります。タイヤ交換はもう少し様子を見た方が良さそうです。