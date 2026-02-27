「協会の答えを待っている」元横綱・照ノ富士“弟子に暴力”報道で相撲協会から事情聴取　弟子に謝罪も暴行の詳細明かさず

元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が、弟子の幕内・伯乃富士への暴力行為で日本相撲協会の聴取を受けていたことが分かった。親方は、当事者の3人で協会に報告し、部屋の力士にも謝罪したが、具体的内容は処分前として明かされていない。

協会は今後、コンプライアンス委員会の調査を踏まえ処分を決定する見通しだ。

元横綱・照ノ富士“弟子へ暴力”報道

大相撲の元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が弟子に暴力を振るったとして日本相撲協会から事情を聴かれていたことが分かった。

27日朝、大阪で稽古前に取材に応じた伊勢ヶ濱親方は「事実を全部（日本相撲）協会に当事者の3人で言いに行って、協会がちゃんとした答えを出すと思うので、それまで待っている状態」と話した。

弟子の幕内・伯乃富士への暴力行為があったと報じられた問題。

伊勢ヶ濱親方と伯乃富士関、事情を知る別の力士と3人で協会に出向き聴取を受けたことを明かした。

伊勢ヶ濱親方：

（Q.協会へは親方から連絡し報告？）そうです。次の日に2人と話し、協会に事実を2人の口からも話してくれと。（Q.部屋の力士には報告？）みんなを集めて、責任ない行動をとってしまったと謝ることはしました。

弟子たちの前で謝罪したことを明らかにしたが、暴力行為の具体的な内容は処分が出る前だとして話しなかった。

現役時代は恵まれた体格を武器に横綱に上り詰め、10回の幕内優勝を果たした伊勢ヶ濱親方。

2025年1月に引退し、6月から伊勢ヶ濱部屋を継承。

弟子の指導にあたっていた。

そうした中で報じられた伊勢ヶ濱親方の暴力行為。

今後、協会のコンプライアンス委員会での調査を経て処分が決まるとみられている。

（「イット！」2月27日放送より）