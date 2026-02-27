去年とれたコメの食味ランキングが2月27日に発表され、魚沼産コシヒカリが8年連続の「特A」、そのほかは「A」となりました。去年の夏に渇水の被害を受けた上越市のコメ農家は、改めてことしのコメづくりに向けて意気込みを語りました。



田んぼにはまだ、2メートルほどの雪が積もっています。



〈コメ農家 太田修二さん〉

「（雪が）順調に溶けてくれれば例年通りの田植えになるのかな」





上越市のコメ農家・太田修二さんです。ことしの食味ランキングの結果について…「下がらなくてよかったなと思うんですけど…うーん」日本穀物検定協会が毎年発表している「コメの食味ランキング」。炊いたコメの見た目や香り、味や粘りなどを最高ランク「特A」から「B´」までの5段階で評価します。27日に発表となったことしの結果は、魚沼コシヒカリが8年連続の「特A」。それ以外のコシヒカリがすべて「A」という評価になりました。「県産こしいぶき」も含め前回と同じ評価を維持した形です。〈日本穀物検定協会 井出道雄会長〉「猛暑が続く中でありましたけれども農家の皆様方はじめ水管理や比売管理などの高温対策を積極的に行われまた高温耐性のある品種が増えていることによるものでは ないかと考えております」3年連続「A」となった上越のコシヒカリ。コメ農家・太田さんは去年のコメ作りを思い返しました。〈コメ農家 太田修二さん〉「8雨っていうのはやっぱり必要なんだなとつくづく去年は思いしらされた1年だった」去年の夏、県内は上越市などを中心に深刻な雨不足に見舞われました。太田さんは雨水や湧き水を利用した天水田でコメ作りをしていますが、3.4ヘクタールある田んぼの多くが「渇水」でひび割れ、稲も白く枯れてしまう事態に…収量は例年に比べ、3.5トン以上少なくなってしまいました。〈コメ農家 太田修二さん〉「去年が極端な水不足だったので、コメの味に関連してくるのかな」太田さんは揺れ動くコメの価格や在庫量の変動にも懸念を示しています。〈コメ農家 太田修二さん〉「8年産米はたぶん米価が下がると思うので、その辺は収量でカバーしていきたい。この結果をみてまたいろいろ自分でやれることをやって1年一生懸命コメ作りしたいと思う」厳しい猛暑を乗り越えた新潟米。コメ王国新潟のプライドをかけて生産者はことしのコメ作りに臨みます。